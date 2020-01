Semnul care arată că urmează un război sângeros, Steagul roşu, arborat în Iran pentru prima dată deasupra unei moschei

Statele Unite ale Americii sporesc măsurile de securitate

Autorităţile din marile oraşe din SUA monitorizează evoluţiile şi intensifică măsurile de securitatea pentru a se pregăti pentru posibile atacuri teroriste susţinute de Iran în urma uciderii generalului Forţelor Quds din Iran, Qasem Soleimani.

De asemenea, primarul New York-ului, Bill de Blasio, a scris pe Twitter că NYPD (Departamentul de Poliţie din New York) ia „măsuri imediate” pentru „a proteja locaţiile cheie din New York împotriva oricărei tentative a Iranului sau a aliaţilor săi de a lansa atacuri teroriste pentru a riposta împotriva Americii”, potrivit summit.news.

”Va trebui să fim vigilenţi cu privire la acestei ameninţări pentru mult timp”, a adăugat primarul.

Donald Trump a comandat uciderea generalului iranian Soleimani: "La ordinul preşedintelui, armata americană a luat măsuri defensive decisive "