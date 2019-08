Conform poliţiei, au murit cel puţin nouă oameni după un incident armat, în districtul Oregon din Dayton, statul Ohio.

Presupusul atacator ar fi şi el mort, spun poliţiştii.

: At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio.

Cel puţin 16 persoane sunt rănite şi sunt tratate la spitalele locale.

La faţa locului se află şi reprezentanţii FBI, pentru investigaţii.

Sursa : news.ro