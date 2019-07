Un câine eroic și-a dat propria viață încercând să împiedice o cobră să intre în casa unde dormea un copil de un an

Doi câini eroici au oprit o cobră veninoasă care încerca să intre în casă, unde un copil de un an dormea. Unul și-a pierdut viața, iar al doilea a fost orbit în încercarea de a opri șarpele.

Fata de un an, Skye, dormea ​​în casa ei din orașul Kidapawan, Filipine, când șarpele a intrat în grădină și s-a apropiat de ușa din față.

Înregistrările camerelor de luat vederi din afara casei arată că cei doi câini își protejează teritoriul și se apropie de cobra, înainte de a lansa un atac asupra creaturii mortale.

Imaginile arată cum cei doi căței se grăbesc imediat la cobră și încep să se agite în fața ei, înainte ca unul dintre ei să lanseze un atac asupra șarpelui și să-l ridice în maxilare.

Cobra se îndreaptă apoi către ușa din față, dar câinii - imediat ce simt pericolul - aleargă după ea, mușcând coada șarpelui și târându-l departe de casă și de camera în care dormea ​​Skye. În cele din urmă, după o încercare de două minute, șarpele se oprește în mișcare și moare.

La momentul incidentului, tatăl lui Skye, Jaime Selim, a declarat că el și soția lui, Pauie, au fost la muncă. Cu toate acestea, fiica sa dormea ​​acasă, în timp ce o îngrijitoare o monitoriza, de asemenea în interiorul casei.

Jaime a spus că a fost "șocat" când a văzut imaginile: „Soția mea și cu mine am plecat la muncă. Când am ajuns, ajutorul nostru ne-a spus ce sa întâmplat și am verifcat camerele. Am fost șocați, dar și mândri de câini”.

Tragic, Miley a murit ca rezultat al rănilor ei după ce a fost mușcată de cobră - unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume. Moxie a supraviețuit din fericire, dar a rămas orbit după ce a fost lovit în fața cu veninul otrăvitor al șarpelui.

Tatăl lui Skye a adăugat: „Nu le pot mulțumi câinilor suficient pentru că mi-au protejat copilul. O să ne lipsească Miley atât de mult”.

Sursă: UNILAD