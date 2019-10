Un fiu al lui "El Chapo", Ovidio Guzman Lopez, arestat; confruntări armate violente la Culiacan, un fief al baronului drogurilor încarcerat în SUA

Autorităţile mexicane au anunţat că l-au arestat pe unul dintre fiii lui Joaquin "El Chapo" Guzman, iar confruntări violente între forţele de ordine şi bande înarmate au avut loc joi seara, la Culiacan, un fief al baronului drogurilor încarcerat în Statele Unite, relatează AFP.

Un bărbat care s-a prezentat ca fiind Ovidio Guzman Lopez a fost arestat împreună cu alte trei persoane, în urma unui atac împotriva unei patrule a Gărzii Naţionale, a anunţat secretarul de stat însărcinat cu Securitatea şi Protecţia Cetăţenilor Alfonso Durazo.

Tiruri susţinute între civili înarmaţi şi forţe mexicane de securitate au răsunat joi după-amiaza, la Culiacan (nord-vest), pe străzile acestui oraş cu 750.000 de locuitori, dar şi explozii de vehicule, obligându-i pe locuitori să se închidă în locuinţe, potriivt unui corespondent AFP.

Membrii Cabinetului de securitate s-au reunit joi seara în urma acestor violenţe, a anunţat biroul preşedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador, fără să facă precizări.

1 of El Chapo's sons wanted in the U.S. for drug trafficking has been located in , Mexico.



30 National Guard and army members found Ovidio Guzmán López in a house after repelling an attack. More business: …

— Schnück Networks (@schnucknetwork)

Într-un comunicat, guvernatorul statului Sinaloa, considerat unul dintre cele mai violente în Mexic, a îndemnat populaţia ”să nu iasă pe stradă şi să se conformeze instrucţiunilor oficiale în funcţie de evoluţia evenimentelor în curs”.

Potrivit corespondentului AFP, mai multe străzi din sector au fost blocate parţial de civili înarmaţi care purtau cagule, făcând oraşul să arate ca un câmp de bătălie. Mai mulţi locuitori ai oraşului au fost nevoiţi să fugă şi să-şi abandoneze maşinile în stradă.

Mai multe publicaţii mexicane, între care posturile Milenio TV şi Televisa, au anunţat că unul dintre fii lui Joaquin "El Chapo" Guzman, Ovidio Guzman Lopez, a fost arestat, eventual ucis de forţele de securitate, declanşând riposta civililor înarmaţi.

Nicio confirmare oficială nu a fost făcută cu privire la aceste informaţii referitoare la fiul lui Joaquin Guzman.

Milenio TV şi Televisa, unele dintre cele mai importante televiziuni din Mexic, difuzau în buclă imagini cu forţe de securitate prinse sub focul mitraşierelor grele acţionate de civili şi maşini şi camioane în flăcări.

SCĂDEREA CRIMINALITĂŢII

Puternicul cartel Sinaloa este fragmentat între fiii lui El "Chapo" şi un anumit Ismael "El Mayo" Zambada, unul dintre fondatorii acestei organizaţii.

"El Chapo" a fost condamnat în iulie, în Statele Unite, la închisoare pe viaţă.

Considerat cel mai puternic narcotraficant din lume, el a trimis în Statele Unite cel puţin 1.200 de tone de cocaină, în decurs de un sfert de secol. În pofida arestării sale, organizaţia continuă să trimită cea mai mare parte a drogurilor care intră în Statele Unite.

În timpul procesului, acuzarea a arătat că mexicanul a ordonat asasinarea sau a omorât el însuşi cel puţin 26 de persoane, uneori după ce le-a torturat. Era vorba despre informatori, traficanţi din organizaţii rivale, poliţişti, colaboratori şi chiar membri ai propriei familii.

Înaintea înregistrării apelului acestuia, "El Chapo" a fost transferat într-o închisoare de înaltă securitate din Colorado, Administrative Maximum Facility (ADX), situată la Florence, în sudul statului.

Preşedintele mexican îşi exprimă neîncetat voinţa de a scădea nivelul criminalităţii în ţara sa, după ce a fost ales în decembrie. Însă fără succes.

El a înfiinţat o Gardă Naţională cu scopul de a aloca poliţiei responsabilităţi care reveneau de ani de zile armatei, desfăşutară din 2006 în cadrul unei ofensive generalizate împotriva crimei organizate.

Potrivit mai multor organizaţii de apărarea drepturilor omului, această bătălie purtată de militari nu a făcut decât să crească nivelul violenţei în ţară, devastată de rivalităţi între diverse carteluri.

Date oficiale prezintă, de atunci, moartea a aproximativ 250.000 de persoane, fără să fie posibil însă să se stabilească numărul de persoane ucise în cadrul luptei împotriva crimei organizate. Un record a fost depăşit în 2018 - cu 33.749 de morţi - potrivit acestor surse.

Cu un număr de 23.063 de morţi până în august, este posibil ca un nou record al violenţei să se înregistreze în acest an.

Sursa : news.ro