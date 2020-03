Un medic care s-a întâlnit cu Putin săptămâna trecută, Denis Proţenko, infectat cu noul coronavirus; analizele preşedintelui, normale, anunţă Kremlinul

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunţat imediat că preşedintele rus este testat în mod regulat în vederea depistării noului coronavirus şi că ”totul este normal”, potrivit Interfax.

Putin s-a întâlnit cu o săptămână în urmă cu acest medic, dr. Denis Proţenko.