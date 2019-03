O tânără cu chip de înger a rămas fără picioare din cauza unui tampon! „Acum am un singur scop în viață” – Foto

O tânără americană a rămas fără picioare din cauza unui tampon. Acum, modelul Lauren Wasser spune că se simte norocoasă că a supraviețuit și că are un noul țel în viață – să se asigure că alte femei nu vor trece prin ce a trecut ea.

Lauren Wasser a suferit un șoc toxic din cauza unui tampon, iar medicii au decis că singurul mod în care îi pot salva viața este acela de a-i amputa ambele picioare.

„Un tampon aproape m-a omorât. Am folosit produsul așa cum a trebuit. Am scăpat cu viață deși șansele de supraviețuire erau de 1%, dar faptul că am supraviețuit a fost partea ușoară, pe lângă coșmarul care a urmat”, a spus tânăra care a rămas fără picioare din cauza unui tampon.

Tânăra a povestit că în anul 2012, pe vremea când avea doar 24 de ani, s-a trezit într-o dimineață cu o stare de rău, dar s-a gândit că trebuie să fie simptome de gripă și nu a dat prea mare importanță. S-a întins înapoi în pat, pentru că era în perioada menstruației, iar când s-a trezit din nou avea poliția la ușă, oamenii legii fiind trimiși de mama sa, care era îngrijorată cu starea tinerei. Ea le-a spus că totul este în regulă și polițiștii au plecat, dar ulterior s-au întors, iar ceea ce au descoperit i-a șocat.

„Tânăra era întinsă pe jos, inconștientă, cu febră foarte mare, plină de materii fecale și vomă”, au spus autoritățile.

Lauren a fost dusă la spital, dar medicii nu își puteau da seama ce i-a produs starea și au fost obligați să o bage în comă, deoarece organele sale au început să cedeze.

Tânăra s-a trezit după o săptămână fără să știe ce i s-a întâmplat în tot acest timp și cu arsuri groaznice în zona picioarelor. Cangrena i-a afectat grav piciorul drept care nu mai putea fi recuperat, iar cel stâng i-a fost parțial afectat, cu doar 50% să rămână funcțional, dar fără degete.

Însă, în cele din urmă, anul trecut, tinerei i-a fost amputat și al doilea picior, potrivit libertatea.ro.

„Azi s-a împlinit un an de când mi-a fost amputat piciorul stâng și mi-am recăpătat viața. Chiar mă simt ca fata de 24 de ani care eram înainte ca toate acestea să se întâmple. Acum mă antrenez pentru maratonul orașului New York 2019”, a scris tânăra pe 11 ianuarie.

Lauren a precizat ea spune că țelul său este cel de a arăta lumii care sunt riscurile șocului toxic.

„Am ceva pentru care să trăiesc – să mă asigur că alte femei nu vor trece prin ce am trecut eu și să le ajute pe cele care știu cum este că nu sunt singure. După ce m-am documentat despre TSS, am realizat că am fost norocoasă pentru că sunt în viață, față de multe alte victime care nu mai sunt”, a concluzionat tânăra.