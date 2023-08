Românul, întors din Germania împreună cu familia, a avut parte de o întâmplare neplăcută, care l-a înfuriat la culme.

Ceea ce trebuia să fie un weekend de neuitat, întreaga familie a rămas uimită de ceea ce a putut să găsească într-un apartament închiriat, pentru care au plătit 250 de euro.

Citește și: Locuința de 724 de metri pătrați care se vinde cu 1 dolar. Unde se află și de ce o dau proprietarii mai mult “pe degeaba”

Un român s-a întors recent din Germania, dar nu se aștepta să vadă asta. Ce a găsit într-o locuință închiriată în regim hotelier

Conform Antena3 CNN, o familie de maramureșeni a închiriat un apartament, în regim hotelier, în Baia Mare, pentru un weekend. Cu toții veniseră tocmai din Germania, la o nuntă în țară. Oamenii au povestit că totul s-a întâmplat pe Internet, în urmă cu câteva luni, când au plătit un avans de 50 de euro, urmând să achite restul de 200 de euro în momentul când primesc cheile de la proprietara locuinței.

Maramureșenilor nici nu le-a trecut prin minte că ar putea să găsească condiții mizere în apartamentul care se închiria, de fapt, în regim hotelier.

"Am ajuns în Baia Mare, am luat cheile și ne-am dus la cazare. La prima vedere totul era în regulă, numai că după ce am deschis ochii mai bine apartamentul era necurățat. Apartamentul închiriat era în regim hotelier.

Curățenie nu a fost făcută în el de multă vreme. Perdelele erau căzute, pânză de păiajen în geamuri. M-am apucat și am tras mobila. Era plin de praf, erau chiloți, erau chiștoace de țigăra, erau prezervative. Bucătăria era plină de untură. Cum să faci mâncare acolo?

Citește și: O femeie a vrut să meargă la baie, dar s-a speriat atunci când a văzut ce a descoperit în vasul de toaletă. Peste ce a dat

Am chemat-o pe proprietară și i-am arătat. Inițial a vrut să îmi restituie 200 de euro, numai că eu i-am cerut toată suma. Nu a vrut, însă s-a răzgândit când i-am spus că dau imaginile la presă. Nu se poate așa ceva.

Am venit 2000 de kilometri pentru o nuntă și în loc să mă odihnesc după atâta drum am primit așa ceva. Sincer nu mă așteptam la o astfel de cazare. Pe internet totul era perfect, totul era frumos" a transmis maramureșeanul, conform Antena3 CNN.