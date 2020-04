Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, criticat dur după ce vizitează un spital fără mască de protecţie

Pence, care vizita marţi personalul spitalului şi bolnavii, a fost singurul care nu a purtat mască sanitară într-o sală supraaglomerată.

VP Pence faced criticism after walking into the Mayo Clinic in Minnesota without wearing a face mask. Others there wore one, according to reporters traveling with him. Afterward, Pence said he wasn't wearing a mask because he's often tested for coronavirus

— CNN (@CNN)

Potrivit regulamentului Mayo Clinic - un celebru spital din Minnesota, ”toţi pacienţii, vizitatorii şi membrii personalului este necesar să poarte o mască (...), pentru a preveni transmiterea covid-19”.