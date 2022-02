Volodimir Zelenski, nou mesaj important din miezul războiului. Președintele Ucrainei cere ca țara să fie primită de urgență în UE

Președintele Ucrainei a susținut un nou discurs televizat, unde a vorbit despre necesitatea Ucrainei de a fi primită în Uniunea Europeană. Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina merită să fie membră, deoarece luptă pentru a-şi apăra ţara şi întreg continentul, luptând „pentru egalitate, pentru democraţie”

„Solicităm Uniunii Europene aderarea imediată a Ucrainei în cadrul unei noi proceduri speciale”, a spus liderul Ucrainei, în a cincea zi de război.

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și cel mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. Sunt sigur că este posibil.

„Când am candidat la președinție, am spus că fiecare dintre noi este președinte. Pentru că toți suntem responsabili pentru starea noastră. Pentru frumoasa noastră Ucraina. Și acum s-a întâmplat ca fiecare dintre noi să fie un luptător. Și sunt încrezător că fiecare dintre noi va câștiga”, a mai spus președintele Ucrainei.

Totodată, șeful statului ucrainian a transmis un mesaj în limba rusă, cerându-le soldaților ruși „să lase armele şi să plece”.

„Deja 4.500 de soldaţi ruşi au fost ucişi. De ce aţi venit toţi aici? Aruncaţi-vă armele şi plecaţi, nu aveţi încredere în comandanţii voştri, nu aveţi încredere în propagandiştii voştri, doar salvaţi-vă vieţile - plecaţi”, a afirmat Zelenski, potrivit news.ro.

Ulterior, Volodimir Zelenski și-a exprimat public recunoştinţa pentru ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei.

„Sunt recunoscător României pentru contribuţia sa semnificativă cu privire la capacităţile de apărare ale ţării noastre. Sunt recunoscător preşedintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul faţă de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Simţim sprijinul politic, precum şi pe cel de apărare al partenerilor noştri”, a transmis Zelenski pe Twitter.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦