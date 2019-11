Xi Jinping o susţine pe conducătoarea Hong Kongului Carrie Lam în pofida violenţelor

Liderul chinez a îndemnat la ”eforturi eficiente” în vederea îmbunătăţirii vieţii populaţiei şi dialogului cu toate sectoarele societăţii, potrivit agenţiei oficiale de presă China Nouă, în urma Târgului Importurilor de la Shanghai.

"Ending violence and chaos and restoring order remain the most important task for Hong Kong at present," said President when meeting with Chief Executive of SAR Carrie Lam on Monday in Shanghai

"Lam a condus guvernul Regiunii Administrative Speciale (Hong Kong) pentru a se achita deplin de sarcini, pentru a depune efortul să stabilizeze situaţia şi să îmbunătăţească atmosfera socială, iar ea a muncit mult”, a declarat preşedintee chinez potrivit agenţiei oficiale chineze.