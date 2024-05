Camelia Bălțoi, detalii de ultim moment de la Imola. Ce spune despre cursa care stă să înceapă

Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 1 astăzi, de la ora 16:00.

La Imola ziua nu are suficiente ore. Trei sesiuni de antrenamente, care au zburat cu viteza monoposturilor, interviuri cu românii veniți la circuit, care ne-au dezvăluit povești minunate de viață, stand-upuri cu energia de aici, organizare impecabilă a celor de la Formula 1™, calificări, care ne-au arătat rapiditatea monoposturilor!

Azi, urmează sa vedem evenimentul despre care se va vorbi la nivel global, cursa Marelui Premiu al regiunii Emilia-Romagna. Vom transmite tot ce este important, pentru că Antena e Formula 1™ în România.

Cine sunt românii care trăiesc pentru Formula 1™

George Coman este stabilit de 25 de ani în Italia. Misiunea acestuia este una de mare importanță în sportul pe patru roți. El se ocupă de comunicarea între piloţi şi echipele de Formula 1™ pe circutul Imola.

Românul dezvăluie că totul este pus la punct în detaliu cu o lună înainte cursei.

Camelia Bălţoi: „Practic sunt echipamentele care asigură…”

George Coman: „Transmiterea acestor date între echipe, piloţi şi, mai departe, la ingineri. (...) Sunt întreruperi de ordinul milisecundelor, deci nesesizabil. În cazul ăla intervenim, avem oricum circuite de back-up.”

„Ne-am ferit să arătăm tuturor că sunt şi români care îşi văd de treabă, care merită apreciaţi pentru ceea ce fac. Trăiască România!” a mai adăugat acesta, conform Antena Sport.

Întrebat pe cine va susține în cursa care va începe la ora 16:00, George Coman răspunde: „Suntem Italia și Ferrari... nu se discută!”

Acesta este fanul pilotului Ferrari Charles Leclerc.

În cursa din această după-amiază, Charles Leclerc pleacă de pe locul al III-lea, după ce Oscar Piastri a fost retrogradat în urma unui incident cu Kevin Magnussen, iar în fața sa vor fi Max Verstappen, în pole position, și Lando Norris, pe locul al II-lea.

