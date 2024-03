Susie Wolff și-a croit propriul drum în motorsport și acum deschide calea pentru următoarea generație de talente feminine în Formula 1™.

Susie, pe numele său Suzanne, s-a născut pe 6 decembrie 1982, în Oban, Scoția. Familia sa a avut întotdeauna tangențe cu lumea motosporturilor.

Părinții ei, John și Sally Stoddart, dețineau o reprezentanță de motociclete în oraș. John era el însuși un pilot competitiv, cultivând în Wolff dragostea pentru viteză și curse.

Citește și: De ce poartă soția CEO-ului Red Bull Formula 1 numai alb. Fosta Spice Girl are un motiv întemeiat

Cine este Susie Wolff, soția lu Toto Wolff de la Mercedes Formula 1™. Parcursul profesional al acesteia este unul demn de invidiat

Potrivit unei surse, după ce și-a început viața profesională ca pilot de curse, Susie este acum director general al Academiei F1. Susie a pilotat prima oară la vârsta de 8 ani, când a participat la cursele de karting. la 13 ani deja câștiga British Woman Kart Racing Driver of the Year. În 1997, a câștigat 24-hour Middle East Kart Championship and the Scottish Junior Intercontinental A titles.

De-a lungul timpului s-a impus în acest sport, iar în 2000 chiar a primit titlul de Top Female Kart Driver din lume. Astfel că, în 2001, a schimbat liga, semnând cu Formula Renault Winter Series.

Acest lucru a marcat începutul unei cariere impresionante în care a concurat în campionate de prestigiu precum Formula Renault UK, Campionatul Britanic de Formula 3 și Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Timp de șase sezoane, Suzie a concurat pentru DTM.

Citește și: Cursa din Formula 1™ a Marelui Premiu al Bahrainului a fost pe Antena 1! Max Verstappen a câştigat prima cursă a sezonului

În 2012 a devenit pilot de teste la Williams Racing. În 2014, Wolff a făcut istorie, devenind prima femeie în peste 22 de ani care a participat la un weekend de cursă de Formula 1™, luând parte la sesiuni de antrenamente pentru Williams Racing la Marele Premiu al Marii Britanii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce s-a retras în 2015, Susie Wolff a devenit o voce puternică pentru diversitate și incluziune în sport. În 2016, ea a fondat „Dare to Be Different”, o organizație care își propune să inspire și să împuternicească următoarea generație de talente feminine și să aducă mai multe femei în motorsport. Wolff a rămas, de asemenea, o figură proeminentă în mass-media, fiind analist Formula 1™ pentru Channel 4.

În același an, ea a devenit ambasador pentru „She's Mercedes”, inspirată de mantra mărcii germane „Best or Nothing”. În 2017, Wolff a primit un MBE pentru contribuția sa la prezența femeilor în acest sport.

După ce a deținut mai multe funcții de director în cadrul ROKiT Venturi Racing, în 2023, Suzie a acceptat funcția de director executiv la F1 Academy.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: „Foarte fericit și sănătos” Roscoe Hamilton, cel mai celebru cățel de pe grila Formula 1™ are o dietă aparte

Susie a intrat și ai mult în atenția presei mondene după ce s-a aflat de relația acesteia cu Toto Wolff, CEO-ul echipei de Formula 1™ Mercedes. Cei doi s-au căsătorit în 2011, iar în 2017 a venit pe lume Jack.

Recent, Susie și soțul său, Toto Wolff, s-au aflat în mijlocul unui scandal, FIA investigând cazul. Ancheta a pornit de la acuzațiile privind schimbul de informații confidențiale între un șef al echipei F1 și un membru al Formula One Management (FOM).

Susie Wolff a negat acuzațiile, declarând: „Este descurajant faptul că integritatea mea este pusă sub semnul întrebării într-o asemenea manieră, mai ales când pare să fie înrădăcinată într-un comportament intimidant și misogin și concentrată mai degrabă pe starea mea civilă decât pe abilitățile mele.”

Ulterior, FIA a închis investigația.