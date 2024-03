Ollie Bearman este pilotul momentului. Acesta l-a înlocuit pe Carlos Sainz în cursa Marelui Premiu al Arabiei Saudite 2024. Mulți îl susțin și îi prezic un viitor strălucit în Formula 1™.

Ollie Bearman a făcut saltul de la Formula 2™ la Formula 1™ în weekendul Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Acesta l-a înlocuit pe Carlos Sainz, care a fost operat de apendicită.

Ollie a avut susținerea unei mulțimi de oameni, atât din padoc, cât și din afara acestuia. Deși în boxa echipei Ferrari a fost doar tatăl său, de acasă a fost susținut și de partenera sa, Estelle Ogilvy.

E pilotul momentului dupa ce l-a înlocuit pe Carlos Sainz în Arabia Saudită. Cum arată iubita care îl susține

Povestea de dragoste dintre Ollie și Estelle este una foarte discretă, însă puternică. Cei doi nu postează fotografii împreună, deși tânăra englezoaică a fost zărită în padoc în noiembrie anul trecut.

Estelle a postat și pe contul său de Instagram imagini de pe circuitul din Abu Dhabi. Aceasta este o figură cunoscută pentru colegii de echipă ai tânărului pilot. Însă nu se știe cum s-au cunoscut cei doi.

Estelle Ogilvy are 21 de ani și studiază Dreptul, potrivit unei surse. Deși locuiește în Londra, iar Ollie s-a mutat în Modena de doi ani, cei doi au încă o legătură foarte strânsă.

Pe contul său de Instagram, Estelle are peste 100.000 de urmăritori. Aceasta postează constant fotografii și filmulețe în care își prezintă ținutele. Ea este deja un fenomen pe platforma TikTok, unde își ține urmăritorii la curent cu fiecare pas. Alegerile sale vestimentare sunt o inspirație pentru sute de mii de tinere din întreaga lume.

În urmă cu câteva zile, Estelle a postat un filmuleț în care, împreună cu niște prieteni, folosea sunetul faimos în care se explică ce înseamnă Formula 1™.

După ce a fost desemnat, în urma votului fanilor, pilotul zilei în Arabia Saudită, Ollie Bearman a oferit prima reacţie. Tânărul de 18 ani l-a înlocuit pe Carlos Sainz în Marele Premiu al Arabiei Saudite, reușind să impresioneze pe toată lumea.

Britanicul a făcut o cursă frumoasă, terminând pe locul 7, după ce a plecat din grilă de pe locul 11. Acesta a mărturisit că a avut parte de o cursă solicitantă din punct de vedere fizic şi mental şi consideră că a făcut o treabă extrem de bună, mai ales că a avut foarte puţin timp la dispoziţie pentru a se pregăti.

Weekendul perfect al lui Ollie Bearman a început încă din calificările din Formula 2™. Tânărul de 18 ani a obținut pole position în calificările din Formula 2™.

Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe canalele Antena şi în AntenaPLAY.

