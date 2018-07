Gestul unui bărbat a impresionat o lume întreagă! A furat două ciocolate dintr-un magazin, iar acum, după 43 de ani, a făcut asta! Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva

A furat două ciocolate dintr-un magazin în urmă cu 43 de ani, dar n-a uitat nicio clipă. Tocmai de aceea, acum, el a trimis o scrisoare prin care a prezentat scuze magazinului pe care l-a „prădat” și, ba mai mult, a achitat produsele furate.

