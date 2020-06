Duckadam a plecat de la FCSB! ”Este mai onorabil să-ți înaintezi demisia!”

”A fost frumos!

Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.05.2020 (n.r. - 14 iunie), ca este momentul sa-mi înaintez demisia din cadrul SC Fotbal Club FCSB.

Consider ca este mai onorabil sa-ti înaintezi demisia, cand simti ca nu mai esti dorit, decât sa astepti momentul cand vei fi dat afara.

Au fost momente dificile, dar si foarte multe momente frumoase! A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viata mea!

Îi multumesc domnului Becali, in numele familiei mele, pentru tot ce a facut pentru noi si îl asigur ca voi ramane acelasi om serios si loial.

Doresc mult succes echipei, si-mi doresc, ca in acest an sa câstige un trofeu!”

Acesta este mesajul postat de Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, postat cu câteva minute înaintea derbyului dintre echipa sa și CFR Cluj. Eroul de la Sevilla ocupa această funcție din 11 august 2010.

„Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. Mai bine să pleci decât să te dea afară! Și acum trei săptămâni mi-au sugerat să-mi desfacă contractul. Banii contau, dar faptul că am fost marginalizat...Timp de 10 ani am fost doar o dată în cantonament, în Antalya, cu Ilie Stan. După antrenamente venea la mine și mă întreba despre jucători. M-am simțit important. În rest, nu am însoțit echipa niciodată”, a declarat Helmuth Duckadam în emisiunea „Fotbal club” de la TV Digi Sport.