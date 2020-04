A ajuns la spital cu dureri cumplite de spate. O jumătate de oră mai târziu, ținea un bebeluș în brațe. Al ei: „Am văzut groaza pe chipul soțului meu”

Doar că bebelușa avea alte planuri. În scurt timp, contracțiile au devenit mai dese și mult mai intense.

Citește și:

Un tată și-a „reclamat” copilul de 12 ani la Poliție. În doar câteva minute, casa le-a fost înconjurată de mașini cu girofar. Puștiul a primit surpriza vieții - VIDEO

Privind în urmă, Karin și-a dat seama că a avut multe dintre simptomele specifice. Doar că au fost ignorate, puse pe seama oboselii.

„Am avut grețuri, dar au coincis cu perioada în care doi dintre copiii mei au avut un virus stomacal. Am crezut că am luat ceva de la ei. Urinam mai des, dar, din nou, am crezut că era o consecință a faptului că mă forțam să beau mai multă apă, să mă hidratez.