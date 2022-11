A câștigat 9,9 milioane de euro la loto și acum își caută soție. Ce criterii trebuie să îndeplinească aleasa inimii

Un bărbat din Germania a avut parte de surpriza vieții lui când a aflat că a câștigat premiul cel mare la loto. Bărbatul care locuiește, în prezent, în Dortmund, a intrat rapid în posesia celor 9,9 milioane de euro și nu a piedut timpul. El a făcut mai multe schimbări în viața sa și acum e pregătit să facă pasul cel mare, evident, dacă își va găsi aleasa inimii.

Kursat Yildirim a câștigat 9.927.511,60 de Euro (echivalentul a 8,654,159 de Lire Sterline) pe 24 septembrie și nu a pierdut timpul de atunci. Imediat după ce a intrat în posesie banilor din premiu el și-a dat demisia de la fabrica de oțel unde lucra și a făcut deja și primele cheltuieli majore, potrivit LadBible.com.

Bărbatul și-a cumpărat mașina mult visată, un Ferrari 448 Pista de în valoare de 392.000 de lire sterline, precum și un Porsche Turbo S Cabriolet pentru 218.000 de lire sterline.

De asemenea, el și-a mai cumpărat un ceas de lux și băutura preferată, pentru a sărbători cum se cuvine. Cu toate acestea, deși pare că bărbatul, în vârstă de 41 de ani are tot ce și-a dorit, el încă este în căutarea unei persoane cu care să împartă marele câștig.

