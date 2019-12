VIDEO/ A crezut că totul s-a terminat! Surpriză de proporții pentru o mireasă în mijlocul nunții: „Oprește nunta, ar fi trebuit să fiu eu!”

Stacey Owen era la jumătatea nunții când femeia a început să urle isterică. Proaspeții căsătoriți se aflau pe ringul de dans al hotelului Ty Newydd Country din Aberdare, Țara Galilor, când o femeie îmbrăcată în rochie de mireasă s-a îndreptat spre mire și a început să-l lovească cu buchetul peste costumul lui nou.

Dar, din fericire, după câteva minute în care mireasa a crezut că „fosta nebună” a soțului ei și-a făcut apariția direct la nuntă, a afla că de fapt domnișoara de onoare Jan, care le pregătise o surpriză.

„La început, luminile au început să se stingă și nu am putut să-i văd fața prea bine, așa că m-am gândit doar că este una dintre fostele lui Keri. Dar când s-au aprins luminile, am putut vedea chipul lui Jan și am știut cine era atunci. Partenerul meu a fost îngrozit la început”, a spus mireasa.