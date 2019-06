A făcut cea mai mare donație pentru Universitatea Oxford, din cel mai bizar motiv! „Nu mi-am făcut studiile acolo, dar m-am îndrăgostit de...”

Miliardarul american Stephen Schwarzman a făcut cea mai mare donație pentru Universitatea Oxford, fiind inspirat să facă acest gest de o întâmplare din adolescența lui, când s-a îndrăgostit de… un detaliu al acesteia.

Mai exact, milliardarul Stephen Schwarzman, în vârstă de 72 de ani, a donat 150 de milioane de lire sterline Universității Oxford, unul dintre motive fiind acela că în adolescență s-a îndrăgostit de „turlele de vis” ale acesteia.

„Când aveam vârsta de 15 ani, am vizitat Universitatea Oxford și am fost cu adevărat impresionat”, a povestit el, pentru Daily Mail, precizând că nu a studiat la această instituție.

Schwarzman, fondatorul grupului financiar Blackstone, a precizat că a vrut să facă donaţia după ce a fost abordat de Louise Richardson, vicepreşedintă a Oxford.

„Frumuseţea şi caracterul antic al clădirilor m-au impresionat. Aşa că asta a fost un motiv. Al doilea motiv este excelenţa ariilor în care acest proiect este implicat, potrivirea între ce face Oxford şi valorile pe care le-a dezvoltat pentru civilizaţia vestică şi nevoia de a le aplica acestei tehnologii care creşte rapid”, a mai spus miliardarul.

Richardson l-a abordat în urmă cu 18 luni pe Schwarzman pentru a-i propune să finanţeze un nou centru pe locul fostei Infirmerii Radcliffe. Ea a declarat că a fost suprinsă că omul de afaceri a cerut planuri mai ambiţioase decât cele discutate iniţial. Astfel, a apărut ideea a ceea ce Richardson numeşte „un hub umanist unic”.

Proiectul este susţinut şi de scriitorul Philip Pullman. „Oxford, care abundă în talente de tot felul, merită un centru adecvat pentru studierea şi celebrarea unamismului”, a spus el.

„Dacă în Marea Britanie suntem o instituţie chiar bogată (cu 3 miliarde de lire sterline venit anual), comparativ cu SUA - Harvard (40 de miliarde de dolari), Yale, Stanford, Princeton şi aşa mai departe - veniturile lor îl depăşesc de multe ori pe al nostru, iar aceştia sunt oamenii cu care concurăm pentru echipe, studenţi, fonduri de cercetare”, a mai spus Richardson.

Prin donația sa, miliardarul Stephen Schwarzman finanţează nu doar cercetări umaniste, ci şi studii legate de etică în dezvoltarea inteligenţei artificiale (AI).

Stephen Schwarzman are o avere de 12 miliarde de dolari, potrivit celor mai recente estimări, şi a făcut numeroase donaţii către universităţi şi instituţii culturale, între care New York Public Library, care a primit 100 de milioane de dolari. În plus, el a finanţat o schemă de burse la Universitatea Tsinghua din China şi a acordat 350 de milioane de dolari pentru cercetare AI la Massachusetts Institute of Technology.