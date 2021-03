A făcut o fotografie la întâmplare, dar a încremenit când a dat zoom. Ce era creatura care apărea în colțul imaginii

Era o zi obișnuită, cu vreme frumoasă, iar Mellisa Braham din St Helens s-a hotărât ca, în timpul plimbării cu animalul său de companie, să-și testeze noul smartphone.

”A fost ziua mea de curând și am primit un telefon inteligent. Vineri, 26 februarie, văzând că este o zi frumoasă, am decis să-mi duc câinele la plimbare după amiaza și am luat noul telefon pentru a-i testa camera”, a povestit ea pentru Wigan Today.

În timpul petrecut în oraș, Mellisa a realizat câteva clipuri video scurte și fotografii aleatorii la diferite rezoluții.

