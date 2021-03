Isabelle Audette a slăbit 38 de kilograme în 10 luni! Mulți râdeau că e grasă, azi toți se îndrăgostesc de ea

„Îngrășatul poate avea numeroși factori. Mâncam pe fond emoțional și eram într-un punct în care eram confortabilă cu mine și cu ceea ce fac. Asta m-a adus în punctul în care să am multe kilograme în plus. Mâncam orice voiam, când voiam și în ce cantități doream. Am fost crescută de doi părinți minunați care m-au învățat să ignor vorbele celor din jur la adresa mea. Dar chiar și așa, tot mă simțeam groaznic. Știam că trebuie să iau măsuri, dar nu am găsit niciodată o motivație suficient de puternică”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la mediadrumworld.com.

De asemenea, Isabelle Audette a povestit cum, în timpul vacanței din Spania, mersul la plajă a deprimat-o. Din clipa în care a revenit acasă, aceasta a decis că a venit momentul să slăbească.

„Să slăbești nu e lucru simplu. Optzeci la sută din muncă se află în bucătărie, în timp ce restul de douăzeci la sută se întâmplă în sala de sport. Am slăbit datorită unei alimentații sănătoase, bazată pe fructe, legume, carne slabă și cereale integrale. Am început să fac înot aproape în fiecare zi, câte jumătate de oră. Rezultatele au început imediat să apară. Acum mă văd cu alți ochi, hainele îmi vin perfect și am mult mai multă energie. Am mai multă încredere în mine și mâncatul sănătos nu mai este o opțiune, ci un stil de viață. Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat și iubesc faptul că îi pot motiva acum și pe alții să treacă prin această transformare”, a mai explicat tânăra.

În prezent, Isabelle Audette este nutriționist și model, fiind un adevărat exemplu pentru mulți. În plus, tânăra este urmărită de mai bine de trei sute de mii de persoane din întreaga lume pe pagina sa oficială de Instagram.