”Băiatul în rochie” care a decis să poarte fuste la 26 de ani. De ce a renunțat la pantaloni

”Am declarat public că fac parte din comunitatea LGBTQ+ când aveam 16 ani și după aia am ascuns cum voiam să mă îmbrac de fapt. În vremuri recente, sunt tot felul de oameni cu gen binar, îl ai pe Harry Styles care e un bărbat heterosexual, dar poartă ce vrea, și să văd acest lucru îmi dă mai multă încredere în mine.”

Connor a declarat că își găsește hainele de designer la o fracțiune din prețul original pentru că își cumpără haine și din magazine second-hand.

Mama sa, Bridget Keaney, în vârstă de 58 de ani, a fost cea care l-a învățat pe Connor să găsească haine și în magazinele second-hand, atunci când era copil mic.

”Mama obișnuia să cumpere din magazinele second hand, întotdeauna am fost doar eu și mama, s-a zbătut și a făcut tot ce a putut ca să ajung aoclo unde m-a putut duce. Când eram la școală, era mereu ”ew, dacă te îmbraci din magazinele second hand, ești un vagabond” și chiar m-a afectat.”

”Pe măsură ce am crescut și a început să mă intereseze moda și lucrurile vintage, în jur de vârsta de 15 ani, am fost într-un magazin second hand și am găsit o pereche nouă de pantofi sport Converse pentru doar 4 lire sterline.”

”Imediat mi-a trezit interesul în cumpărăturile din magazine second hand. De atunci, cred că 90% din garderoba mea e formată de haine luate din acele magazine, singurele lucruri noi pe care le cumpăr sunt lenjerie, hainele sport și bluzele pe care le port la muncă.”