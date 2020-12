A investit 50.000 de dolari pentru a avea look-ul unui extraterestru. Cum arăta Vinny Ohh înainte de zecile de operații estetice

Așa că, în ultimii ani a suferit peste 110 intervenții pentru a se apropia de aspectul unui extraterestru.

Printre acestea se numără: 5 peelinguri faciale, 20 ședințe de criogenare, 12 intervenții de mărire a obrajilor, 5 intervenții cu botox și alte două pentru a căpăta fruntea fruntea unui alien, 35 tratamente cu lase pentru fata și corp, 12 proceduri de augumentare a buzelor, 5 rinoplastii, 10 fillere pentru riduri și unul cu botox în zona ochilor.

Și nu vrea să se oprească aici. Vinny dorește să-și mai facă o rinoplastie, să-și îndepărteze mameloanele, buricul și organele genitale, să-și fixeze urechiile și să-și facăă noi implanturi în zona maxilarului.

Când vorbește despre obiectivul său, Ohh spune: ”Imaginea generală pe care o vreau este de extraterestru. Vreau să fiu un hibrid, nu bărbat au femeie. Am vrut să nu am gen de când aveam 17 ani. M-am dus la medici pentru a vedea dacă este posibil, dar nu am avut noroc. Nu vreau ca oamenii să creadă că încerc să mă transform într-o femeie. As putea trăi fără organele sexuale.”