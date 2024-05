A luat o pastilă de ibuprofen pentru o banală durere de burtă, dar a ajuns la spital cu arsuri grave. Ce s-a întâmplat

O tânără în vârstă de 31 ani a ajuns de urgență la spital după ce a luat o pastilă de ibuprofen pentru o simplă durere de burtă.

Jaqueline Gmack, o tânără din Brazilia, a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce a luat o pastilă de ibuprofen în 2011. Femeia a povestit că avea dureri menstruale și a luat această pastilă în speranța că va ameliora durerea de burtă.

De la o pastilă de ibuprofen a fost la un pas de moarte

În 48 de ore de la ingerarea pastilei, femeia a observat că i-a apărut o iritație, care apoi s-a transformat în niște bășici care îi acopereau suprafața întregului corp.

Citește și: Un bărbat care suferă de o boală rară vede oamenii cu fețe de demoni. Cum trăiește cu o astfel de afecțiune

Tânăra și-a dat seama imediat că are nevoie de ajutorul medicilor și a plecat la spital. Acolo specialiștii au constatat că suferă de sindromul Stevens-Johnson și au fost nevoiți să o bage în comă indusă timp de 11 zile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Boala de piele extrem de rară determină sistemul imunitar să reacționeze foarte grav la pastila ingerată și globulele albe încep să atace pielea sănătoasă, mucoasele din corp, zona genital și ochii. Nici până în ziua de astăzi tânăra nu și-a recăpătat complet vederea, ajungând să fie oarbă în proporție de 60%.

Jacqueline a avut parte de mai multe operații pentru a-și recupera vederea, dar se pare că nimic nu a putut să o ajute să își revină complet. Medicii caută în continuare să afle dacă reacția cauzată de acel medicament va provoca traume permanente asupra corpului ei.

După ce s-a trezit din comă, Jacqueline și-a amintit de momentele dificile prin care a trecut.

“A fost ca și când cineva mi-a dat foc pe interior. Nu știam ce mi s-a întâmplat. Am observant că aveam întregul cop bandajat. Aveam privirea încețoșată și aveam un tub în gât, dar nu simțem nicio durere. După puțin timp am realizat că eram foarte slăbită și că mi s-a întâmplat ceva foarte serios”, a povestit tânăra după ce s-a trezit din comă.

Citește și: Femeia a crezut că are grețuri pentru că este însărcinată, dar a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Ce boală are

Jacqueline mai luase ibuprofen până atunci, dar nu mai pățise nimic asemănător în trecut. Sindromul Stevens-Johnson de regulă își face debutul cu simptome asemănătoare unei răceli, iar apoi e urmat de o iritație vânătă sau roșie care se răspândește pe întreg corpul sub forma unor bășici.

Aceeași iritație apare și pe interior, pe toate organele din corp, pe ochi, mucoase și organele rreproducătoare. Dacă nu primește tratament imediat, boala se poate agrava atât de tare încât poate duce chiar și la deces. Potrivit specialiștilor, unul din 10 cazuri de sindrom Stevens-Johnson este fatal. Acest sindrom afectează o persoană la un milion în fiecare an.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tratamentul pe care Jacqueline l-a primit în spital a constat în fluide, creme hidratante pentru piele, calmante puternice pentru a înlătura disconfortul și medicamente care să oprească inflamarea și să prevină infecția.

Tânără de 31 ani nu a suferit o reacție alergică la pastila de la ibuprofen, ci pur și simplu așa a debutat sindromul Stevens-Johnson în cazul ei.

Citește și: Afecțiunea rară care te face să plângi cu lacrimi de sânge. Doar 80 de persoane au avut-o în ultimul secol

“Medicii mi-au spus că e un miracol că am supraviețuit. Familia mea nu m-a lăsat să mă privesc în oglindă câteva zile. Când am putut totuși să mă văd în oglindă, nu am putut să mă recunosc”, a mai spus Jacqueline.

Tânăra a rămas cu multiple cicatrici pe întreaga suprafață a corpului și pe față, dar s-a recuperat și încearcă să ducă o viață normală, deși vederea ei este în continuare afectată.