A primit o amendă de 100 de lire sterline după ce a vizitat același fast-food de două ori într-o zi. Cum este posibil

Spencer Barclay, în vârstă de 52 de ani, a vizitat restaurantul celebru în toată lumea pentru a lua o cafea dimineața devreme înainte de muncă și s-a întors câteva ore mai târziu pentru a lua un meniu și pentru fiul său, seara, dar a rămas uimit când a primit o amendă.

Spencer Barclay a primit o amendă pentru că a fost de două ori la același resturant. Situația total neașteptată prin care a trecut a luat pe toată lumea prin surprindere

Bărbatul spune că, după ce a luat cafeaua de la restaurantul din Metro Retail Park din Gateshead, s-a dus la muncă la Metropolitan House, unde și-a lăsat mașina toată ziua, la job.

S-a întors la același McDonald's la ora 17.00 pentru a lua masa fiului său, dar a primit o amendă de parcare de la UKPC câteva zile mai târziu. În document scrie că bărbatul a lăsat mașina parcată în fața restaurantului timp de opt ore și 43 de minute, potrivit relatărilor tabloidului Mirror.

Spencer, care lucrează în calitate de consultant pentru îmbrăcăminte moale, a declarat pentru Chronicle Live: „Este absolut dezgustător, este concepută în mod flagrant să încerce să scoată bani de la oameni – este o escrocherie! Acest lucru se poate întâmpla în mod clar oricui. „Cred că au o cameră care te fotografiază, dar camera este instantanee. Te fotografiază intrând și plecând și este în regulă, dar dacă vizitezi de două ori? Dacă vizitezi McDonald's de două ori pe zi, te alegi cu £ 100 bine - nu poate fi corect!”, a spus el.

Practic, camerele de fotografiat l-au surprins când a venit de dimineață la fast-food și ulterior când a revenit, la o distanță de opt ore. Astfel, eronat, acesta a primit o amendă uriașă cum că și-ar fi parcat mașina vreme de opt ore în fața restaurantului.

„Câți alți oameni au fost amendați pe nedrept pentru că au mers la un happy meal?” Spencer a spus că a sosit la restaurant la 8:25 vineri, 24 iunie, și-a cumpărat o cafea și a stat câteva minute în parcare în timp ce și-a savurat băutura.

El a spus că a părăsit locația și nu s-a întors decât după ora 17:00 în aceeași zi, când a mers ia mâncare la pachet pentru copilul său. Spencer a primit amenda de parcare UKPC, care fusese trimisă pe 29 iunie. Camerele de luat de supraveghere au surprins imagini cu Ford Galaxy sosind la 8:25 și plecând la 17:09.

În scrisoarea primită este stipulat că va primi o „reducere la plata anticipată” de 50% dacă plătește amenda în termen de 14 zile. Dar dacă întârzie, trebuie să plătească totalul 100 de lire sterline. Spencer a spus că s-a plâns firmei de parcare cu privire la amendă, dar nu a primit un răspuns. „Este absolut enervant”, a spus el.

„Au fotografia mea dimineața și seara, dar nimic între ele. Vreau să văd dovezile video care să arate că am fost în acea parcare toată ziua. „Primul lucru pe care l-am spus a fost: „Informația este greșită, am sosit la acea oră și am plecat la acea oră, dar trebuie să complet prost să parchezi acolo, în timp ce la serviciu am parcare gratis'. Le-am spus să mă dea în judecată!”, a povestit bărbatul, potrivit relatărilor tabloidului Mirror.

"Primul meu gând a fost cum pot dovedi asta. Trebuie să punem la punct un sistem care este corect - este o extorcare totală". Un purtător de cuvânt al McDonald's a declarat pentru Chronicle Live: „Ne pare rău să auzim despre experiența acestui client. Parcarea de la restaurantul nostru Metro Retail Park este administrată de un furnizor terț și i-am informat cu privire la această problemă. Înțelegem că, dacă clientul contactează direct furnizorul, cazul lui va fi luat în considerare în cadrul procesului de contestație.”

The Mirror a contactat UKPC pentru o declarație, dar potrivit articolului nu a a fost dat încă un răspuns.

