A purtat aceeași rochie timp de 100 de zile și a descoperit ceva uluitor! Ce a pățit femeia

„Am realizat că, la vârsta mea, am haine pentru fiecare ocazie. Când am nevoie de o ținută mai ieșită din comun trebuie doar să scot de la naftalină vreo haină mai veche, păstrată timp de mai mulți ani”, a mai explicat Sarah.

Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit că a învățat să își aleagă mai bine accesoriile pentru a da senzația că are o ținută nouă în fiecare zi, fie că este acasă sau în timpul serviciului.

„Aveam mereu senzația că oamenii se uită la tine și la ce haine ai, când, de fapt, nu este așa. Faptul că am purtat aceeași rochie timp de o sută de zile am realizat că totul era doar o simplă impresie și am devenit mult mai relaxată îm viața de zi cu zi”, a adăugat Sarah Robbins-Cole, mândră că a reușit să treacă peste această provocare cu bine.

La final, femeia a explicat că a învățat să fie mai inventivă, să facă economie, a spălat mai puțin și și-a dat seama că oamenii pot trăi cu mai puține haine, evitând astfel consumerismul ce afectează atât de mult societatea, dar mai ales planeta.