A spus că „regretă că a devenit mamă și că nu știe dacă își iubește copilul”! Ce a dezvăluit femeia i-a uimit pe mulți

Se spune că venirea pe lume a unui copil este un motiv de bucurie nu doar pentru părinții celui mic, ci și pentru ceilalți membri ai familiei. Totuși, o tânără a stârnit un val puternic de reacții atunci când și-a luat inima în dinți și, printr-o postare anonimă pe Facebook, a dezvăluit faptul că regretă că a devenit mamă și că nu e nici măcar sigură că își iubește copilul.

Venirea pe lume a unui copil aduce numeroase motive de bucurie și, cu siguranță, aduce și multe schimbări în viața oricărei persoane. Totuși se pare că există și părinți pentru care nașterea unui copil se transformă apoi într-un regret.

Este și cazul unei femei din Statele Unite ale Americii, care și-a făcut curaj să își spună povestea prin intermediul unei postări anonime pe Facebook. Așa cum era de așteptat, mesajul acesteia a devenit viral și a stârnit un val puternic de reacții în rândul internauților.

„Regret că am am un copil și că am devenit mamă. Aud de la alții și chiar și de la mama mea faptul că, dacă ar primi șansa de-a alege, ar face iar copii. Totuși, eu simt exact opusul și, dacă aș putea, nu aș mai alege să fiu mamă. Îmi iubesc fiica, dar în acest moment simt că sunt obligată să fac asta, ca să nu cresc un copil cu probleme. Uneori simt că deja o fac. Mă simt bizar când o aud pe cea mai bună prietenă a mea cum mă laudă că sunt o mama bună, fiindcă știu că ea nu a descoperit încă în ce mod oribil mă port. E greu să crești un copil atunci când tu ești văzut ca fiind părintele rău, doar fiindcă ai cerut copilului să își strângă jucăriile sau să facă ordine în camera.

Tatăl copilului meu în mod clar nu se implică în treburile casei și fetița îi seamănă, uneori mă simt copleșită. Chiar îmi iubesc copilul? Nu nu mai știu ce să cred. Mă simt rușinată de faptul că are probleme la învățat, abia poate să citească, deși e în clasa a 4-a. La mâncare e foarte selectivă și mă simt de parcă eu am greșit undeva. Cred că mulți de la școală mă judecă atunci când văd că are doar mâncare de tip junk food la școală, dar de fapt, doar asta mănâncă!”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Totuși, oameni din întreaga lume au sărit cu sfaturi pentru mama care a părut că este copleșită de situația în care se află.

Mulți au încercat s-o convingă că regulile impuse unui copil nu te fac un părinte, ci ba dimpotrivă, ajută la formarea unui adult responsabil în viitor.

