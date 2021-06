A uitat ușa de la intrare deschisă și nu i-a venit să creadă ce a găsit în mașina de spălat: ”Părea foarte relaxată”

Femeii nu i-a venit să creadă când a văzut vulpea așezată comod în cuva mașinii de spălat. Natasha Prayag a avut această surpriză pe 24 mai, când a lăsat ușa deschisă în timp ce muta niște saci în portbagajul mașinii.

În acest timp, adorabila vulpe s-a strecutat în imobil și, în căutarea unui loc sigur în care să se ascundă, a ales mașina de spălat. La întoarcere, Natasha a observat animalul și nu a știut cum să reacționeze.

”Reacția inițială a fost să fiu șocată și alarmată, după am devenit curioasă. Întrucât era întuneric, am decis să verificăm din nou că este, de fapt, o vulpe. Amândoi ne-am uitat cu atenție, dar nu am putut vedea vulpea. Adam s-a uitat de după jaluzelele din bucătărie și vulpea dispăruse. În timp ce se întorcea, a zărit o ureche mică, care ieșea din tamburul mașinii de spălat. Era în mașina de spălat”, a zis Natasha.

Cum a reușit femeia să alunge vulpea

Vulpea s-a așezat confortabil, făcând din cuva aparatului electrocasnic un loc în care se simțea în siguranță. ”Puteți vedea că arată destul de relaxată în fotografiile pe care le-am făcut. Era aproape fericită. Am încercat să o convingem să iasă din casă fluierând, apoi mișcându-ne pe acolo, dar nu a părut să îi pese. Am luat, în cele din urmă, niște alimente din frigider, le-am pus într-o cutie și am așezat-o afară pentru a o atrage. După câteva minute, s-a târât încet spre pastele care erau puse în grădină. Cu toate că le-a mirosit, a fugit pe poarta din spate. S-a oprit, s-a întors, a adulmecat din nou pastele, apoi a dispărut.”, a mai povestit femeia

Peripeția i-a făcut pe cei doi soți să fie mai atenți și să închidă ușile bucătăriei, respectiv porțile grădinii. ”Vulpile pot fi văzute ca o pacoste, dar ca orice altă ființp, pur și simplu încearcă să supraviețuiască.”, a afirmat Natasha, conform The Mirror.

După ce a distribuit povestea pe Twitter, postarea a devenit rapid virală cu peste 270.000 de aprecieri la tweet-ul original. De asemenea, a fost redistribuită de aproape 43.000 de ori.

„Sincer, guys. Am o vulpe blocată în mașina de spălat. O VULPĂ REALĂ ”, nota ea pe rețeaua socială.

Internauții și-au împărtășit uimirea despre vizita neobișnuită și au făcut glume. „Sunt expert în vulpi și, legal, ea deține acum casa ta. Ai la dispoziție 48 de ore pentru a elibera.”, a glumit cineva.

