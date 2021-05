Cum arată Sue Tollefsen, cea mai vârstnică femeie din Anglia care a devenit mamă, și fiica ei, Freya. Are acum 70 de ani

”Uneori este un pic ciudat pentru că oamenii te întreabă iar și iar: Este bunica ta? Odată, eu și mama am fost în vacanță în Turcia și o doamna a spus: Este foarte drăguț din partea bunicii tale să te aducă cu ea. Iar eu am spus: Nu este bunica mea. Ea este mama mea.”, a povestit Freya, conform Daily Mail.

Tânăra de 13 ani își amintește indignarea femeii când a auzit că Sue este, de fapt, mama și nu bunica ei.

Acum Freya are 13 ani, iar mama ei, Sue Tollefsen, are 70 de ani. În 2008, a devenit cea mai în vârstă femeie din Marea Britanie care a născut. Când a rămas însărcinată la cea de-a treia inseminare in vitro, ea locuia cu partenerul său, Nick Mayer.

Citește și: Oana Roman, dezvăluiri despre vacanța petrecută cu Marius Elisei: „Se comportă ca acum 8 ani, când ne-am cunoscut”

Cei doi aveau o relație de lungă durată, în ciuda faptului că Nick era cu 11 ani mai mic decât ea. La vremea respectivă, Sue era profesor cu experiență și a făcut sacrificii pentru a-i asigura fiicei sale un stil de viață confortabil și un viitor frumos.

Doar că patru ani mai târziu, ea și Nick s-au despărțit. A fost o separare amiabilă, spune Sue, care a fost nevoită să crească singură copilul. De atunci, a avut mai multe probleme. În prezent, ea are o pensie de 1.800 de lire sterline pe lună și locuiește într-o casă închiriată, după ce și-a pierdut propria locuință.

Cum și-a pierdut Sue Tollefsen averea

Sue Tollefsen, care își reproșează că este ”naivă, credulă și încrezătoare”, a pierdut 165.000 de lire sterline în doar patru ani. Conform ei, s-a lăsat păcălită de un consilier pe care l-a întâlnit pe un site de întâlniri.

Crezând că trimite bani unui văduv simpatic, pe nume Glenn, aceasta ajungeau, de fapt, la niște escroci care furaseră identitatea bărbatului. Pentru a-l mulțumi pe așa zisul pretendent, a vândut o proprietate, un apartament în Suedia, și-a încasat toate economiile, a vândut moșteniri prețioase și chiar a împrumutat 32.000 de lire sterline de la prieteni.

Citește și: Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, face furori cu frumusețea ei. Cum s-a lăsat filmată adolescenta

Situația financiară era atât de precară încât Sue s-a văzut nevoită să se întoarcă la catedră. La 66 de ani, ea a obținut un post cu normă întreagă. După patru ani, Freya, diagnosticată recent cu dislexie, a ales să se pensioneze.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon