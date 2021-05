Kashe Quest, o fetiță de numai 2 ani, a devenit cel mai tânăr membru al Mensa, societatea oamenilor cu cel mai mare IQ

Kashe pare a fi o fetiță obișnuită, dar în ea zace o inteligență greu de crezut. La doar doi ani, potrivit testelor făcute de specialiști, micuța are un IQ de 146.

A Los Angeles toddler has been accepted into Mensa the largest and oldest high IQ society in the world. Kashe Quest is just 2 years old and has an IQ of 146. Albert Einstein had an IQ of 160. pic.twitter.com/eNFiztMO29