Accident sau destin nefast? Legătura tulburătoare a soției pilotului de pe subsersibil cu tragedia Titanic

Soția directorului general al submarinului turistic dispărut de pe Titanic este descendentă a unui cuplu bogat din New York care s-a înecat pe Titanic în 1912. În film sunt înfățișați într-o scenă iconică, îmbrățișându-se fictiv pe patul lor în timp ce apa năvălește pe navă.

Wendy Rush este căsătorită cu Stockton Rush, unul dintre cei cinci bărbați prinși în Titan după ce acesta a dispărut duminică, în timpul unei excursii pentru a vizita epava istorică. Stră-stră-străbunicii ei, Isidor și Ida Straus, au murit în catastrofa istorică - Isidor fiind co-fondator al magazinului Macy's, relatează Daily Mail.

În timp ce Titanicul începea să se scufunde, lui Isidor și Ida li s-au oferit locuri pe o barcă, dar au refuzat

Ei au fost, de asemenea, portretizați în filmul "Titanic", realizat de James Cameron în 1997, unde sunt înfățișați într-o scenă iconică, îmbrățișându-se fictiv pe patul lor în timp ce apa năvălește pe navă.

Cei doi, Isidor și Ida erau două dintre cele mai bogate persoane aflate la bordul Titanicului atunci când acesta s-a scufundat pe fundul oceanului în timpul călătoriei sale inaugurale - de la Southampton, Anglia, la New York - după ce a lovit un iceberg.

Dezvăluirea vine în timp ce echipajele au continuat să caute într-o zonă îndepărtată a Oceanului Atlantic submarinul dispărut în care se aflau soțul ei, un explorator francez, un miliardar englez, un miliardar pakistanez și fiul acestuia.

Cuplul își vizitase atunci țara natală, Germania și se întorcea în Statele Unite pe Titanic împreună cu menajera recent numită a lui Ida, Ellen Bird, și cu servitorul lui Isidor, John Farthing.

Cuplul călătorea de obicei doar pe vase germane, dar a fost atras de atracția unei călătorii pe noul Titanic și de luxul oferit la bord.

Această decizie avea să ducă la un sfârșit tragic al poveștii lor de dragoste, dar nu înainte ca cei doi să dea dovadă de un ultim act de compasiune.

În timp ce Titanicul începea să se scufunde, lui Isidor și Ida li s-au oferit locuri pe o barcă de salvare - ei, ca femeie, iar lui, ca fost congresman și coproprietar al magazinului Macy's - oferindu-le prioritate față de ceilalți pasageri.

Dar Isidor a refuzat, spunând că nu va pleca până când nu vor pleca toate femeile și copiii, iar Ida a refuzat apoi să plece fără soțul ei de 40 de ani. Acest moment, la care au asistat și alți pasageri, a fost prezentat și într-o scenă eliminată din filmul lui Cameron "Titanic".

Femeia i-a dat haina de nurcă menajerei sale pentru a-i ține de cald în timp ce pleca cu barca de salvare

Ida i-a dat haina de nurcă menajerei sale, Ellen Bird, pentru a-i ține de cald în timp ce pleca cu barca de salvare. Potrivit relatărilor martorilor oculari, cei doi au fost văzuți îmbrățișându-se pe puntea pachebotului în timp ce acesta se scufunda.

Potrivit unui exemplar arhivat al New York Times publicat pe 13 mai 1912, o comemorare a cuplului a avut loc la Carnegie Hall din New York. Memorialul a fost "impresionant și reverențios", scria ziarul la acea vreme, relatând că sala era prea mică pentru a cuprinde toți cei care doreau să participe, ceea ce a dus la revărsarea mulțimii pe străzile de afară.

Astăzi, o statuie comemorativă a cuplului se află la intersecția dintre Broadway și West End Avenue, la intersecția cu strada 106 W. din Manhattan. Aceasta înfățișează o femeie tânără întinsă pe o parte pe ceea ce pare a fi un divan, cu un picior întins pe o parte.

Corpul lui Isidor a fost găsit în mare la aproximativ două săptămâni după dezastru, arată arhivele. Corpul lui Ida nu a fost niciodată recuperat

Strănepotul cuplului, Paul A. Kurzman, a vorbit despre strămoșii săi în 2017: 'Străbunica mea, Ida, a intrat în barca de salvare așteptându-se ca soțul ei să o urmeze', a declarat strănepotul cuplului, Paul A. Kurzman, în 2017, la emisiunea The Today Show de la NBC.

'Când el nu a urmat, ea a fost foarte îngrijorată, iar ofițerul de pe vas care se ocupa de coborârea bărcii de salvare respective a spus: "Ei bine, domnule Straus, sunteți un bărbat în vârstă... și știm cu toții cine sunteți....Desigur că puteți intra în barca de salvare cu soția dvs.

Și, străbunicul meu a spus: "Nu. Până când nu voi vedea că fiecare femeie și copil de la bordul acestui vas se află într-o barcă de salvare, nu voi intra nici eu într-o barcă de salvare"", a spus el.

Corpul lui Isidor a fost găsit în mare la aproximativ două săptămâni după dezastru, arată arhivele. Corpul lui Ida nu a fost niciodată recuperat.

Un medalion a fost recuperat de pe corpul lui Isidor, despre care Kurzman spune că conținea două fotografii: 'Una dintre fotografii era a fiului lor cel mare, Jesse, iar cealaltă era a fiicei lor cele mai mari, și aceasta, desigur, era Sara, bunica mea'.

Wendy Rush a vizitat epava Titanicului de trei ori cu compania soțului ei în ultimii doi ani și lucrează ca director de comunicare al OceanGate.

Stockton Rush, în vârstă de 61 de ani, a fondat OceanGate în 2009. Născut în Seattle, inginerul aeronautic cu studii la Princeton a lucrat la avioane de vânătoare și a sperat inițial să ajungă pe Marte, înainte de a-și îndrepta atenția către mare.

Wendy Rush, născută Wendy Hollings Weil, s-a căsătorit cu inginerul și antreprenorul Stockton Rush în 1986. Ea este descendentă a fiicei lui Isidor și Ida Straus, Minnie, care s-a căsătorit cu doctorul Richard Weil în 1905. Fiul lor, Richard Weil Jr. a fost mai târziu președinte al Macy's New York, iar fiul său, Dr. Richard Weil III, este tatăl lui Wendy Rush, potrivit The New York Times.

Subersibilul este condus cu o consolă ca de jocuri, conectată la navă prin bluetooth.

