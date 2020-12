Ai și tu ochi sanpaku? Ce înseamnă și ce spun ei despre destinul unei persoane

Ochii sanpaku se leagă strâns de problema dependenței de droguri și alcool. Potrivit lui George Ohsawa, fondatorul dietei macrobiotice, sclera vizibilă sub ochi este un semn de dezechilibru în organism. Condiția se numește „yin sanpaku” și se presupune că este frecventă la alcoolici și la dependenții de droguri. Se crede că persoanele cu yin sanpaku pot ajunge cu ușurință în situații periculoase și nu au șanse mari să supraviețuiască.

Ce înseamnă să ai ochi sanpaku

''Sanpaku'' este un cuvânt care în limba japoneză înseamnă "trei alburi" și definește acei ochi în care sclera (partea albă a ochiului) este vizibilă fie în partea inferioară, fie în partea superioară, între iris și pleoapă, potrivit yourtango.com.

Sclera vizibilă sub ochi este un semn de dezechilibru la nivelul organismului. Persoana care s-a născut cu acest tip de ochi nu are reflexe bune atunci când este implicată într-un accident și are dificultăți în a percepe pericolul.