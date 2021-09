Allegra Cole are unul dintre cele mai mari busturi din lume. Cum arăta înainte de transformarea incredibilă mama a 8 copii

Allegra Cole a devenit cunoscută în toată lumea după ce și-a mărit bustul și a început să pozeze. În ciuda modificărilor semnificative de până acum, mama a opt copii susține că vrea să își mai facă operații estetice.

Allegra Cole a participat recent la un interviu cu „bărbatul Ken”, Justin Jedlica, în care a vorbit despre cum și-a transformat corpul.

Femeia a devenit cunoscută după ce și-a modificat semnificativ corpul, mai ales în zona bustului și a posteriorului.

În timp ce Justin a cheltuit 1 milion de dolari pentru schimbările sale estetice, Allegra a dezvăluit că a investit cei mai mulți bani în zona bustului, zonă în care a avut deja 4 operații până acum.

Cum a obținut Allegra Cole unul dintre cele mai mari busturi din lume

În cadrul discuției cu Justin, Allegra a vorbit despre fostele sale operații și ce planuri are pe viitor pentru a-și transforma și mai mult look-ul.

Citește și: Angelyne are corp de puștoaică, dar puțini îi pot ghici vârsta adevărată fără să-i vadă fața. Cum arată și câți ani are, de fapt

„Probabil am cheltuit mai mulți bani pe bustul meu, per total,” a dezvăluit Allegra. „Am avut 4 operații. În total, am cheltuit în jur de 150.000 - 175.000 de dolari.”

Allegra a avut 4 operații de mărire a sânilor, liposucție la nivelul abdomenului, două operații de mărire a posteriorului și 4 runde de fillere în posterior. La nivelul feței, Allegra are implant în buze, dar susține că a apelat doar la fillere și botox, fără alte intervenții.

„Îmi pasă doar de cum arată pe corpul meu. Am coapse și umeri largi, am vrut forma de Jessica Rabbit,” a continuat Allegra.

Ea a vorbit și despre planurile sale de viitor privind operațiile estetice.

„Anul următor îmi refac bustul, pentru a cincea oară și cred că și ultima. Nu o să-l măresc, o să am aceeași mărime, dar vreau să-l repar, să fie mai simetric.”

Bustul femeii are o greutate de 9 kg. Implanturile i-au fost introduse sub mușchi, așa că Allegra le poate mișca. La nivelul bustului, ea are o circumferință de 137 de cm, aceeași ca la nivelul posteriorului.

Deși nu și-a operat fața până acum, Allegra i-a dezvăluit lui Justin că planifică mai multe intervenții, inclusiv o rinoplastie.

Vezi cum arăta Allegra Cole înainte să se transforme cu operații estetice în următorul video:

„Nu vreau să fiu de nerecunoscut, ca fiul meu de șase ani să nu mă recunoască. E vocea lui mami, dar nu e fața lui mami,” a declarat Allegra.

Citește și: Justin Jedlica, "bărbatul Ken", surprins de paparazzi într-o seară obișnuită. Cum arată bărbatul după 700 operații

O astfel de intervenție ar costa în jur de 40.000 - 50.000 de dolari, așa că Allegra se pregătește să cheltuiască încă 100.000 de dolari în următorii ani: „O să coste mult, dar merită, nu?”

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY