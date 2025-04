Bianca Purcărea are un mesaj pentru telespectatori de Paște. Ce tradiții respectă de sărbători și unde le va petrece | Exclusiv

Bianca Purcărea face un adevărat show la Te cunosc de undeva, sezonul 21. Tânăra artistă a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre planurile de Paște și a avut un mesaj special pentru telespectatori.

Bianca Purcărea a creat-o pe Carolina de Barcelona, un personaj colorat și îndrăgit de internauți. Creativitatea ei a adus-o pe scena Te cunosc de undeva, sezonul 21, unde formează o echipă puternică alături de Cristina Ciobănașu.

Bianca Purcărea de la TCDU are un mesaj pentru telespectatori de Paște. Ce tradiții respectă de sărbători și unde le va petrece în acest an: „Îmi place foarte mult să cânt Prohodul”

Bianca a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre parcursul la Te cunosc de undeva, dar și despre cum își va petrece sărbătorile Pascale.

De asemenea, aceasta a dezvăluit ce tradiții de Paște îi sunt dragi sufletului. Încă din copilările, Bianca este prezentă în fiecare an la slujba de Înviere și, atunci când programul îi permite, merge și la Prohod.

„Pentru mine nu cred că există sărbători Pascale fără mersul la biserică în seara de Înviere, fără luatul luminii. Și atunci când Vinerea Mare se nimerește să fie lipsită de program, sunt nelipsită de la Prohod, îmi place foarte mult să cânt Prohodul în biserică.”

Cât despre tradițiile care țin de bucătărie, Bianca mărturisește că poate menționa doar vopsitul ouălor, deoarece de obicei nu-i place să stea acasă de Paște să mănânce: „De Paște prefer să plec, să mă plimb, nu să stau la masă. Doar dacă, eventual, îmi vizitez părinții la Barcelona. O duc și pe Carolina, bineînțeles.”

În acest an, artista are planuri mari pentru Paște. După o perioadă extrem de încărcată, cu filmări și diverse evenimente, Bianca a hotărât să plece cu soțul și finii la munte. Aceasta are mare nevoie de liniște și reconectare cu natura.

„Anul acesta o să plec pentru prima oară de acasă cu soțul și cu finii noștri”, spune ea despre modul în care va sărbători Paștele în acest an. „O să mergem la munte și o să ne bucurăm, cred, de natură de care îmi este dor și de care am nevoie.”

Bianca Purcărea a transmis un mesaj pentru telespectatori. Aceasta le-a vorbit despre importanța familiei, a timpului petrecut în tihnă cu cei dragi și i-a îndemnat la cumpătare, când vine vorba de mâncare.

„Vă doresc de Paște să aveți măcar o clipă de răgaz, de liniște și de bucurie în familie, în sânul familiei și alături de cei dragi sau poate chiar singuri. Să vă bucurați de ei, să vă bucurați de timp liber, de soare, Doamne Ajută, sau de ploaie, de ce nu. Și să nu uitați, e o lecție pe care am învățat-o eu în ultimii ani că și salata boeuf și cozonacul stau bine la frigider, putem să le mâncăm și în zilele după Paște.”

