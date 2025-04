Descoperă cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025. Ei poartă tunica portocalie în sezonul 15.

Chef Richard Abou Zaki a decis cine sunt concurenții din echipa lui, la Chefi la cuțite 2025. Aceștia au primit tunica portocalie în sezonul 15 și s-au alăturat cuțitului de aur, pe nume Andy Van De Gucht. A fost un bootcamp dificil, cu probe ce au testat abilitățile și talentul pretendenților la echipe. S-au servit astfel porții generoase de emoții atât pentru ei, cât și pentru jurați.

Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025, care vor purta tunica portocalie.

Cine sunt concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025. Ei vor purta tunica portocalie

În ediția din 15 aprilie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 a avut loc etapa de bootcamp, la finalul căreia Chef Richard Abou Zaki și-a ales concurenții din echipa sa de tunici portocalii. Aleși pe sprânceană, ei sunt tinerii alături de care juratul luptă pentru marele trofeu al acestui sezon.

Andy Van De Gucht – cuțitul de aur din echipa portocalie lui Chef Richard Abou Zaki

Andy Van De Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, s-a născut în Belgia, acolo unde mama lui a decis să se mute după ce și-a cunoscut alesul inimii. Încă de la vârstă de 16 ani, concurentul și-a arătat pasiunea pentru bucătărie. Acesta a urmat cursurile unei școli de bucătari și are o experiență de aproximativ 10 ani în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent face mâncare pentru Casa Regală din Belgia. De asemenea, visul concurentului este să se întoarcă în România.

Diana Mureșan

Diana Mureșan este o fostă sportivă de performanță care și-a găsit alinarea în bucătărie după ce a suferit o accidentare dureroasă. Pasiunea pentru gătit și-a descoperit-o din nevoia de a economisi timp și bani, în perioada în care era sportivă. Ulterior, ea a făcut cursuri de specialitate și a devenit bucătar. Este o fire competitivă și își dorește să își ajuta echipa la Chefi la cuțite sezonul 15.

Andrei Flutur

Andrei Flutur este și el unul dintre concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025. Tânărul are 19 ani, vine din Galați și este de meserie sous chef. Concurentul le-a pregătit juraților un piept de porumbel cu piure de porumb și această rețetă i-a adus șansa de a merge în bootcamp, acolo unde și-a demonstrate priceperea de bucătar. El este determinat să învețe și să se dezvolte, dar și să arate că face față provocărilor. A mai participat la Chefi la cuțite la 16 ani, dar nu a trecut mai departe. Ea este una dintre concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025.

Bogdan Iancu

Bogdan Iancu are 27 de ani, este din București și are o experiență de 12 ani în bucătărie. Prima oară când a intrat într-o bucătărie avea doar 16 ani și, muncind, a ajuns să lucreze la New York și Los Angeles. A fost sous-Chef într-un restaurant important din West Hollywood, unde se numărau și nume celebre printre clienți, așa cum au fost surorile Kardashian. A spus că ep Kim Kardashian a cucerit-o cu rețeta lui de risotto cu cremă de sparanghel.

Cornelia Musi

Cornelia Musi are 46 ani, vine din Valencia și este de meserie ajutor de bucătar. Se declarară o mare fană a emisiunii și a reușit, cu o rețetă de merluciu, să primească din partea celor patru jurați chiar patru cuțite! Concurenta a decis să își înfrângă emoțiile și să demonstreze că are multă experiență în bucătărie.

Alexandrina Petria

Ioana Alexandrina Petria, are de 25 ani, vine din Râmnicu Vâlcea și este casnică. În etapa degustărilor, aceasta a ales să pregătească juraților o rețetă de lapte de pasăre, desert care i-a adus trei cuțite. A spus că de patru ani se tot înscrie la emisiune și iată că acum a venit momentul ei să se afirme!

Maria Chirilov

Maria Chirilov, în vârstă de 31 de ani, este din Moldova, este Chef și a reușit să îi impresioneze pe jurați atunci când a pregătit un tort Napoleon cu cremă de inserție de creier de vițel de lapte. Concurenta a făcut totul în bucătăria Chefi la cuțite și a fost apreciată de jurați. Aceasta a primit patru cuțite de la jurații care au fost surprinși plăcut de farfuria pregătită. Ea este una dintre concurenții din echipa lui Chef Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite 2025.

