David Popovici și Taisia Nițuleasa, imaginea care îți taie răsuflarea. În ce ipostază tandră au apărut sportivul și iubita sa

După ce a stabilit noi recorduri la Campionatele Naționale de înot, David Popovici și iubita lui s-au afișat într-o ipostază tandră.

Taisia Nițuleasa a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare ținută în brațe de iubitul ei. Cei doi tineri s-au pozat îmbrățițați, stârnind admirație pentru simplitatea și naturalețea lor. David Popovici și iubita lui sunt superbi împreună și i-au încântat pe fanii sportivului cu această apariție în online.

David Popovici și Taisia Nițuleasa s-au fotografiat într-o ipostază tandră

David Popovici s-a făcut întotdeauna remarcat prin modestia sa incredibilă. Dincolo de toate reușitele sale care au poziționat România pe harta țărilor cu mari campioni, sportivul a dovedit mereu că este un tânăr educat și cu picioarele pe pământ.

David Popovici are o relație serioasă de câțiva ani cu iubita sa, Taisia Niculeasa, cu care se mândrește de fiecare dată. Cei doi se bucură de o chimie incredibilă, se înțeleg și se susțin reciproc. Iată imaginea superbă cu cei doi!

În ciuda programului greu al sportivului, Taisia Nițuleasa i-a oferit deosebit de multă înțelegere și susținere iubitului ei, sprijinindu-l în tot ce face. David Popovici a povestit într-un podcast cât de greu i-a fost tinerei să se adapteze la programul său aglomerat, însă prin răbdare și iubire au trecut peste toate dificultățile.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc, pentru că pur și simplu înțelege. E nevoie doar să înțeleagă asta și deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat”, a povestit David Popovici într-un podcast.

Taisia este și ea o fire sportivă. Tânăra face parte dintr-o trupă de dans modern.

„Ea a făcut dans de performanță și a dat o audiție pentru a intra într-o trupa de dans destul de serioasă. Eu o susțin, ea mă susține și acum de abia aștept să înceapă și ea regimul de antrenament. Să mâncăm cât mai sănătos împreună, să o implic și pe ea și să înțeleagă cât mai bine cum e viața de sportiv”, a mai spus David Popovici despre iubita lui.

