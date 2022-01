Bărbatul care și-a tatuat aproape întreg corpul a cheltuit o avere pentru a arăta așa. Despre ce sumă colosală e vorba

Remy, un bărbat din Canada în vârstă de 33 ani, și-a făcut primul piercing pe față în 2001, iar de atunci el a început să aducă din ce în ce mai multe schimbări felului în care arată. Până în prezent, el are mai bine de 90% din piele tatuată și a cheltuit 75.000 de lire pentru toate tatuajele pe care le-a făcut de-a lungul anilor.

Primul tatuaj pe care l-a făcut a fost cu numele fiului lui, în 2008. De acolo a început călătoria lui în lumea tatuajelor ca artă și el însuși a devenit un artist tatuator de excepție. Pe lângă suma uriașă pe care a cheltuit-o pentru tatuaje, Remy a scos din buzunar peste 12.000 de lire pentru piercing-uri și cercei.

Totul a început cu tatuajul cu numele fiului său

Tânărul are acum tatuaje care îi acoperă suprafața corpului aproape în totalitate, având tatuaje pe scalp și pe față. De la distanță, în unele fotografii, Remy pare că e acoperit cu nămol când, de fapt, pielea lui e neagră în totalitate din cauza tatuajelor.

“Singurele locuri pe care nu le-am tatuat sunt restul feței, urechile, tălpile și palmele”, a povestit Remy, potrivit The Sun.

Cele mai dureroase sesiuni de tatuare au fost, din punctul lui de vedere, interiorul coapselor și regiuni mai sensibile din zona posteriorului. Chiar dacă Remy primește uneori și reacții negative din cauza felului în care arată acum, tânărul a spus că a încetat să îi mai pese.

Pentru el e important că nu primește comentarii răutăcioase de la niciun membru al familiei sau de la prietenii apropiați.

Cum arată familia lui Remy

“În public, primesc doar observații pozitive de la necunoscuți, dar în mediul online…”, a spus Remy.

“Când primesc comentarii negative în mediul online ori le ignor, ori le urez toate cele bune celor care mă judecă pentru că sunt suficient de matur încât să îmi dau seama că ceea ce îi supără pe ei nu sunt eu”, a mai adăugat tânărul.

Remy are peste 180.000 de urmăritori pe Instagram și este mândru de felul în care arată corpul lui acum, complet acoperit cu tatuaje. Această formă de artă îl definește pe el ca persoană, iar Remy este fericit cu look-ul pe care l-a căpătat de-a lungul anilor. Și partenera lui, mama fiului său, Ivan, are tatuaje, dar nu are încă tot trupul tatuat, așa cum îl are Remy.

