Când a auzit ce îi cere soacra, femeii nu i-a venit să creadă că așa ceva e posibil. Ce a dezvăluit

O soacră a reușit să își ia nora prin surprindere atunci când a îndrăznit să vină cu o propunere complet neașteptată. Când a auzit despre ce este vorba, tinerei nu i-a venit să creadă că așa ceva este posibil. Uluită, ea a dezvăluit totul pe internet și reacțiile nu au întârziat să apară.

Ce a putut să ceară o soacră unei femei, fără pic de reținere. Întâmplarea a devenit virală

Este cunoscut deja faptul că, de cele mai multe ori, între o soacră și o noră se pot naște tot felul de tensiuni sau pot există păreri sau viziuni diferite despre viață și diferite situații. Totuși, o tânără a crezut că nu aude bine atunci când soacra a venit la ea cu o propunere complet neașteptată. Surprinsă din plin, aceasta și-a luat inima în dinți și a decis să dezvăluie totul pe internet, pe un site celebru, ca să ceară părerile internauților. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

Citește și: O femeie privea pozele din albumul soacrei atunci când un detaliu bizar i-a atras atenția. Ce a putut să descopere

„Eu, soțul meu și copiii mei avem un câine din rasa Labrador, destul de în vârstă, pe care îl iubim foarte mult. Îmbătrânește și recent a fost atât de bolnav încât am ajuns să luăm în calcul inclusiv ideea să îl eutanasiem, ca să îi curmăm suferința. Din fericire, animalul și-a revenit și s-a refăcut. Totuși, conștientizez faptul că nu mai are foarte mult de trăit, căci este bătrân. Socrul meu era topit după câine, abia aștepta să stea cu el pentru noi și chiar ne-am dat seama că se laudă la cei din jur că animalul îl place pe el mai mult decât pe noi. L-am lăsat în pace să creadă asta, deși nu e adevărat.

Citește și: Ce a putut să-i facă o noră soacrei după ce femeia i-a aruncat cina gătită pentru întreaga familie. Soțul tinerei a ținut cu mama

Acum câteva luni, socrul meu a murit, din păcate. Cenușa lui a fost pusă într-o vitrină, acasă la soacra mea. În mod evident, ea a suferit mult. De curând, când câinele nostru a fost bolnav, ne-a zis că atunci când animalul moare, ar trebui să îi dăm ei cenușa, ca să o așeze lângă cea a soțului său. Am refuzat imediat, mai ales că nu doresc să iau înapoi cenușa câinelui meu. Și în mod sigur nu vreau să o văd lângă cea a socrului meu. Acum mă simt însă vinovată că am refuzat-o pe soacra mea, căci s-a supărat. Oare am procedat greșit?”, a scris femeia pe un site celebru, arată cei de la mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și mulți au spus că reacția ei a fost una potrivită, căci soacra nu avea niciun drept să ceară un astfel de lucru. Povestea a devenit imediat virală și a adunat numeroase comentarii de la oameni din întreaga lume.

Iulia Vântur este al patrulea jurat al episodului 3. Dă PLAY și vezi necenzurat în AntenaPLAY.