O femeie privea pozele din albumul soacrei atunci când un detaliu bizar i-a atras atenția. Ce a putut să descopere

Tânăra în vărstă de 26 de ani se afla în vizită la soacra ei atunci când a decis să ia un album foto și să se uite la pozele din copilărie ale soțului său. Nu mica i-a fost însă surpriza atunci când a văzut peste ce a putut să dea. Toți din familie au fost bulversați.

O tânără se uita în albumul foto al soacrei sale atunci când a făcut o descoperire ce a lăsat-o mască

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Ailiz Melina Zambrano Pinargote în vârstă de 26 de ani din Ecuador. Era o zi ca oricare alta atunci când tânăra, aflată în vizită la soacra ei, a decis să vadă poze din copilărie cu soțul ei. Totuși, la un moment dat, una dintre fotografii a luat-o prin surprindere și inițial a crezut că nu vede bine. Apoi, după ce a privit mai atent, Melina și-a dat seama că într-un dintre pozele din copilărie ale soțului ei apare și ea. Undeva în spate, în mulțime, îmbrăcată cu blugi și un tricou galben, fetița se uită înspre obiectul camerei.

Citește și: O mamă a privit pozele cu fetița ei și a văzut că aceasta are un semn ciudat la ochi. Medicii i-au dat un diagnostic dureros

Uluită de descoperirea făcută, femeia a realizat un clip video pe care l-a publicat pe TikTok și, în scurt timp, acesta a devenit viral și a făcut senzație, adunând mai bine de zece milioane de vizualizări.

Poza a fost făcută în urmă cu 15 ani, pe vremea când ea avea doar 11 ani.

„Nu îmi amintesc nimic despre această poză, pentru că eram mică. Nu îl cunoșteam nici pe el, nu îl mai văzusem. Doar știu că în fiecare an mergeam la paradele de la zilele orașului cu mama mea”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Citește și: O tânără privea pozele din vacanță, dar când s-a uitat atent a văzut ceva neașteptat pe fundal. Ce a descoperit

„Într-o zi am fost acasă la mama soacră și am rugat-o să îmi arate poze cu soțul meu de pe vremea când era mic. Așa am descoperit această poză. Am fost extrem de surprinse, nu ne venea să credem. Am simțit și teamă, și fericire, dar și multe alte sentimente, căci e incredibil cum fotograful de la paradă l-a oprit să-l pozeze pe el fix atunci când și eu mă uitam la el”, a mai completat Melina.

Mulți dintre internauți au fost de părere că viața poate să fie extrem de surprinzătoare uneori și că acesta este un semn că cei doi sunt suflete pereche.

Marea finală Stand-Up Revolution este disponibilă integral în AntenaPLAY.