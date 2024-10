Care este motivul pentru care sute de stele au dispărut de pe cer în ultimii ani. Cercetătorii au descoperit totul

În ultimii ani, cercetătorii au descoperit că sute de stele au dispărut de pe cer. Aceasta situația a stârnit curiozitatea și îngrijorarea specialiștilor din întreaga lume. Iată care ar fi motivul.

De la stelele care nu mai sunt vizibile cu ochiul liber până la cele care au fost detectate cu ajutorul tehnologiei avansată, dispariția lor ridică multe semne de întrebare pentru cercetători.

Specialiștii au descoperit faptul că aproximativ 100 de stele au dispărut în ultimele șapte decenii, fără nicio explicație. Primele dispariții ale stelelor au fost anunțate în 2019 de proiectul VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations), care a făcut o comparație între imaginile din 1949 realizate de Observatorul Naval al SUA și cele mai recente fotografii, realizate între 2010-2014, potrivit iflscience.com.

Ce au aflat cercetătorii după ce au analizat stelele

În cele din urmă, o echipă de specialiști a aflat că inițial au existat 150.000 de stele care au dispărut, reducând apoi numărul la 23.667 după o verificare mai amănunțită. Pentru că nu au vrut să existe erori din cauza tehnologiei, cercetătorii au analizat manual imaginile, găsind aproximativ 100 de surse de lumină care au dispărut.

„În acest moment, ar fi fost util să se folosească un software de diferențiere a imaginilor pentru a le compara, pentru a identifica orice diferență evidentă din imaginile foarte asemănătoare”, a scris echipa de specialiști într-un studiu unde s-a vorbit despre descoperirile sale.

„Dar, pe măsură ce comparăm imagini realizate cu telescoape, instrumente și metode foarte diferite (fotografii și CCD), nu obținem prea multe avantaje și nu facem niciun pas important”, au mai evidențiat specialiștii, conform sursei citate mai sus.

Ce a dus la dispariția stelelor

Potrivit specialiștilor, stelele nu dispar niciodată din senin. Acestea ori se estompeze treptat, ori explodează și lasă în urma lor o strălucire care durează ore sau zile.

Printre motivele ce au fost luate în considerare atunci când s-a analizat dispariția stelelor se numără: lentilele gravitaționale (unde obiectele extrem de masive distorsionează spațiul-timp și măresc obiectele îndepărtate), exploziile de raze gamma sau asteroizii în mișcare.

De asemenea, există o teorie conform căreia stelele nu trec prin procesul de explozie, ci se prăbușesc într-o gaură neagră. Un studiu recent a fost realizat pentru această ipoteză a cercetătorilor.

Specialiștii au analizat un sistem stelar binar, VFTS 243, care se află la marginea Căii Lactee. Aici se află o stea de tip O și o gaură neagră care orbitează una în jurul celeilalte. Cercetătorii au explicat că unele stele au dispărut din cauza regiunii din spațiu, care s-ar fi format prin colaps total, fără nicio explozie de supernovă.

„Dacă cineva ar observa o stea care trece printr-un colaps complet, ar părea că aceasta se stinge brusc și dispare de pe cer”, a explicat Alejandro Vigna-Gómez, cel care a scris studiul, conform sursei citate mai sus.

„Astronomii au observat astfel de dispariții recente, iar analiza noastră aduce mai multe indicii către o explicație plauzibilă.”, a mai adăugat acesta.