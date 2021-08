Care este vârsta ideală pentru căsătorie. Când e bine să faci marele pas, potrivit specialiștilor

Aproape orice persoană s-a întrebat, măcar o dată în viață, care este vârsta ideală pentru căsătorie. Unii sunt de părere că e bine să fii cât mai tânăr atunci când faci marele pas cu nunta, în timp ce alții consider că o căsătorie trebuie să vină la o vârstă mai matură, atunci când poți să fii sigur de decizia luată.

Totuși, experții au facut anumite studii în acest sens și au descoperit care este vârsta ideală pentru căsătorie.

La ce vârstă e bine să te căsătorești, potrivit specialiștilor

Să te căsătorești reprezintă un pas important ce marchează întemeierea unei familii. Pentru bărbați este momentul în care devin „cap de familie”, iar pentru multe dintre femei căsătoria reprezintă momentul în care devin soții și ulterior mame.

În zilele noastre însă, părerile sunt destul de împărțite atunci când vine vorba despre nuntă și despre vârsta la care e cel mai bine să te căsătorești.

Pentru a elucida acest mister și pentru a descoperi care este vârsta ideală pentru căsătorie, experții Tom Griffiths și Brian Christian au dezvoltat o teorie în cartea lor numită „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions”, o lucrare ce prezintă cititorilor anumiți algoritmi după care se pot ghida în viață și care subliniază totodată și latura oarecum științifică existentă în deciziile pe care le iau oamenii. Potrivit acestora, e bine să te căsătorești la vârsta de 26 de ani.

Potrivit unei formule matematice dezvoltată de ei, dacă îți cauți un partener cu vârstă cuprinsă între 18 și 40 de ani, atunci cu siguranță vârsta ideală pentru căsătorie este la 26 de ani.

Tot aceștia susțin faptul că dacă ești mai tânăr sau mai în vârstă, atunci șansele să te cerți cu partenerul tău cresc considerabil, așa că respectiva căsnicie ar putea eșua, arată cei de la dailystar.co.uk.

În schimb, sociologul Nicholas H. Wolfinger de la Universitatea din Utah este împotriva acestei teoriii și susține că, potrivit descoperirilor sale din iulie 2015, cel mai bine este să te căsătorești atunci când ai o vârstă cuprinsă între 28 și 32 de ani, dacă vrei să ai șanse mai mari de-a te bucura de o căsnicie de lungă durată.

Desigur, nu vârsta ta sau cea a partenerului ar trebui să fie singurul criteriu atunci când iei decizia de-a face marele pas, dar te poate ajuta să te „orientezi”, în cazul în care te-ai întrebat vreodată când e cel mai bine să te căsătorești.

