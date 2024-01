Care sunt cele mai populare nume de copii în 2024. Idei pentru viitorii părinți

Listele cu nume pentru copii se schimbă de la un an la altul, dar sunt unele care au reușit să rămână la „Favorite” timp îndelungat. Iată ce nume sunt la modă în 2024 și care sunt în topul preferințelor părinților!

Când vine vorba de numele copiilor, viitorii părinți au de unde alege. Fie merg cu valul și urmează un trend, fie aleg numele cuiva din familie sau numele nașilor de botez, de cele mai multe ori. Dacă sunt dispuși să caute liste pe Internet, ei vor observa că numele se schimbă de la an la an, dar sunt și unele care probabil că nu se vor învechi niciodată. Iată ce nume sunt la modă în noul an!

Care sunt cele mai căutate prenume de fete și de băieți în 2024. O listă care te poate ajuta

Se spune că numele influențează destinul copilului, așa că părinții trebuie să îl aleagă cu grijă și să fie atenți la semnificație. În funcție de acesta, cel mic poate avea un viitor strălucit sau mai puțin, potrivit specialiștilor. Desigur, asta nu este neapărat o regulă. Părinții pot alege orice nume doresc, dar care poate fi adaptat la vremurile actuale.

Spre exemplu, în zilele noastre, nume purtate de bunici, precum Anica, Ion, Vasile, Gheorghe sau Mărioara, sunt considerate învechite. În schimb, multe nume ale copiilor din prezent sunt inspirate din Occident ori din filme și muzică.

Top nume pentru fete, în 2024

Un nume de fată care a ajuns să capete popularitate în anul 2024 este Lucia, care provine din latină și se traduce prin „lux”, potrivit Fanatik. Un alt nume care a rămas la fel de popular și în acest an este Sofia, care provine din greacă și înseamnă „înțelepciune” sau se referă la cineva care „posedă înțelepciune”.

Alte nume de fete extrem de căutate în 2024 sunt: Daniela, Emma, Carla, Alma, Olivia, Sara, Carmen, Vega, Mia sau Lara. De asemenea, proaspeții părinți mai poți opta și pentru: Noa, Lola, Alba, Alaia, Aria, Zoe, Ona, Lia, Chiara, Elna, Isla, Luna, Leia, Malen sau Triana.

Top nume pentru băieți, în 2023

Printre cele mai căutate nume de băieți în 2024, până acum, scrie site-ul Fanatik, se numără: Martin, care are origini în limba latină și care înseamnă „Marte” sau „consacrat zeului Marte”. Un alt nume de băiat popular în acest an este Hugo, de origine germanică, și care înseamnă „inteligent”, „lucid” sau „perspicace”.

Și Adrian este un nume de băiat la mare căutare în 2024. Provenit din limba latină, acesta înseamnă „cel care vine din mare”. Și Diego sau Oliver sunt foarte populare printre viitorii părinți. Primul este de origine greacă și înseamnă „doctrină”, iar cel de al doilea este de origine scandinavă și înseamnă „binecuvântat de măslin”.

