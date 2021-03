Carla Belluci este însărcinată și câștigă 45.000 de euro lunar pe internet. Cum reușește să obțină o mică avere fără să muncească

Ajunsă la 39 de ani, Carla câștiga lunar aproape 45.000 de euro din contul său de OnlyFans și când testul de sarcină a ieșit pozitiv, a crezut că va fi ruinată.

Însă, curând a fost sigură că burtica de graviduță o va ajuta să câștige și mai mulți bani.

”Voi continua cu OnlyFans-ul meu. Cred că există un număr considerabil de persoane care au fetișuri cu femei însărcinate și, la sfârșitul zilei, tot trebuie să aduc bani. Femeile merg la plajă, în bikini, când sunt însărcinate. Care este diferența? Nu pozez nud!”, a explicat tânăra.

Dar, în timp ce Carla este foarte fericită să-și dezvăluie formele în mediul online, ea spune că odată ce copilul va veni pe lume, fanii nu vor putea să-l vadă decât dacă sunt dispuși să plătească.

Citește și: Femeia cu un mariaj fericit care plătește bărbații să o îmbrățișeze. De ce procedează în acest fel

”Am luat decizia ca bebelușul să nu apară pe rețelele de socializare, cu excepția cazului în care cineva oferă prețul corect. Am intrat fiind foarte naivă în această industrie, nu mi-am dat seama că vom primi amenințări cu moartea. Simt că am datoria de a proteja acest copil pentru că oamenii mă urăsc mai mult ca niciodată.”, a mai spus Clara, conform The Sun.

Când vorbește despre o ofertă care o poate convinge să facă publice imagini cu copilul din pântece, Clara Bellucci se gândește la publicațiile care și-ar permite să-i facă o ofertă în acest sens.

”Mi-aș dori o ofertă bună de la o revistă, aș vrea în jur de 15.000 de lire sterline. Știu că nu sunt o mulțime de bani, dar nu sunt Katie Price, așa că nu pot cere încă jumătate de milion.”, a declarat femeia.

Citește și: A ieșit la întâlnire, dar a vrut să cheme poliția când a văzut reflexia din ochelarii partenerului. La ce se uita bărbatul

Carla Bellucci mai are trei copii

Carla Bellucci, care este însărcinată în patru luni, și mai are încă trei copii. În ciuda curiozității manifestată de cei care-i urmăresc activitatea în online, ea nu vrea să dezvăluie identitatea tatălui.

Viitoarea mamă de patru a confirmat că acesta mai are alți copii și că sarcina a fost o mare surpriză pentru amândoi.

Citește și: Ce s-a ales de Callie Rogers, cea mai tânără câștigătoare la Loto. Femeia e de nerecunoscut

”Anul acesta împlinesc 40 de ani. Nu cred că cineva se aștepta la asta. Nu încercam, iar partenerul meu are 51 de ani, așa că a fost foarte șocant la vârsta lui, dar așteaptă cu nerăbdare să fie din nou tată.”, a mai zis Carla Bellucci.