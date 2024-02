Ce a fost găsit într-un spital de psihiatrie cu morgă abandonat. Ce poveste întunecată ascunde acest „sanctuar” al suferinței

Spitalul psihiatric abandonat, care acum se destramă și este acoperit de moloz, a fost deschis pentru prima dată în 1898 și era cunoscut pentru tratamentul copiilor mici cu ajutorul terapiei electroconvulsive. Ce a găsit o fotografă în interior.

Imaginile înfiorătoare ale unui spital de psihiatrie abandonat ne oferă o privire asupra vieții de pacient în Marea Britanie din secolul al XIX-lea - unde se foloseau metode mai drastice pentru a trata afecțiunile psihice ale copiilor.

În interiorul unui spital de psihiatrie abandonat, cu o morgă înfiorătoare lăsată neatinsă mulți ani

Spitalul Hellingly din East Sussex și-a deschis porțile pentru prima dată în 1898, pentru a combate supraaglomerarea din azilul din apropiere, Sussex County Asylum. Clădirea era odinioară plină de viață, adăpostind saloane pentru pacienți, bucătării, o casă pentru asistente - și chiar o cameră de cusut, potrivit Mirror.

Dar astăzi este complet abandonată și acoperită de moloz, în timp ce fotografii înfiorătoare dezvăluie ce a rămas din azilul de boli mintale acum abandonat. Una dintre fotografii, realizată în interiorul morgii spitalului, arată grămezi de tăvi goale de cadavre lăsate cu ușile smulse din balamale pentru a dezvălui interiorul.

Spitalul era cunoscut pentru utilizarea terapiei electroconvulsivante, un tratament care trimitea un curent electric în creier, provocând o scurtă creștere a activității electrice în creier.

Tratamentul ECT a avut ca scop vindecarea problemelor de sănătate mintală și a fost utilizat pentru a trata afecțiuni precum abuzul de substanțe, schizofrenia, isteria și anxietatea. Cu toate acestea, era extrem de dăunător pentru sănătate și putea provoca manie, stări catatonice și multe alte probleme de sănătate.

Spitalul s-a închis în cele din urmă în 1994 din cauza scăderii numărului de pacienți care aveau nevoie de tratament. După închiderea sa, clădirea s-a degradat rapid, suferind atacuri incendiare și vandalism.

La mijlocul anilor 2010, a început demolarea sitului pentru a face loc unor noi locuințe, dar unele dintre clădirile originale vor rămâne. O unitate, "unitatea securizată Ashen Hill", a funcționat în continuare până în 2012.

Exploratorul urban și fotograful Chloe Urbex, în vârstă de 21 de ani, a surprins imagini obsedante ale clădirii abandonate din Brighton, Marea Britanie.

Ea a declarat: "Clădirea era foarte periculoasă. Am căzut prin parter de atâtea ori, așa că, atunci când exploram etajele superioare, unde se aflau secțiile, evitam orice etaj cu aspect dubios.

"Am fost foarte fericită să văd interiorul acestei clădiri, deoarece am fost întotdeauna curios să văd ce se afla în spatele obloanelor metalice.

"Am simțit o puternică emoție de bucurie după ce am capturat morga, deoarece nu prea știam la ce să mă aștept, deoarece nu am văzut decât o singură documentație despre ea din 2014.

"Mă așteptam să fie complet dezafectată, însă era doar parțial, iar frigiderele aveau încă tăvile cu cadavre, ceea ce a făcut ca experiența să fie foarte interesantă pentru noi."

