Ce a putut să ceară o mamă vitregă viitoarei sale fiice, chiar înainte de nuntă. Copila de 15 ani a dezvăluit totul

Recent, prin intermediul unui mesaj publicat pe internet, o tânără în vârstă de 15 ani a dezvăluit faptul că tatăl său urmează să își refacă viața, la scurt timp după moartea mamei sale.

Înainte însă de nuntă, viitoarea mamă vitregă i-a cerut copilei un lucru complet neașteptat. Pretențiile femeii au fost atât de exagerate încât oameni din întreaga lume au reacționat imediat, luând apărarea copilei.

Ce a putut să ceară o mamă vitregă unei fete, chiar cu puțin timp înainte de nuntă

Se spune că nunta este una dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei și fiecare încearcă, pe cât posibil, să facă evenimentul memorabil. Contează localul, decorațiunile, buchetele de flori, meniul trebuie să fie savuros, petrecerea trebuie să aibă o tematică, iar mireasa trebuie să strălucească, din toate punctele de vedere.

Totuși, în dorința sa de-a pregăti nunta perfectă, o viitoare mireasă a cam întrecut măsură.

Citește și: Ce a putut să facă o soacră, ca să strice nunta nurorii sale. Gestul de neimaginat i-a făcut pe mulți să sugereze anularea nunții

Femeia, care urmează să devină mamă vitregă pentru o fată de 15 ani, i-a cerut fetei un lucru complet neașteptat, cu puțin timp înainte de nuntă. Supărată, tânăra și-a spus oful pe internet, în dorința sa de-a înțelege cine are dreptate.

Ca nunta să fie perfectă, o viitoare mireasă a avut o rugăminte neașteptată

„Tata (42 de ani) și logodnica lui (28 de ani) se căsătoresc în cutând. Eu am 15 ani și sincer nu o prea plac pe Alice, fiindcă simt că a înlocuit-o prea repede pe mama. Ea a murit de cancer în urmă cu doi ani și tata a început să se vadă cu cineva după 8 luni. Am încercat să fiu cât de politicoasă am putut cu ea, dar văd clar că Alice nu e interesată să aibă o relație bună cu mine. După ce s-au logodit, ea a venit la mine și mi-a zis că trebuie să vorbim. Mi-a zis că are o viziune cât se poate de clară despre nuntă, motiv pentru care eu trebuie să mă supun, ca totul să iasă perfect. Am acceptat și am întrebat-o ce trebuie să fac. Mi-a zis că, în primul rând, vrea să mă tund scurt. A continuat apoi să îmi spună că nu am voie să port tocuri, la machiaj am voie doar nuanțe cât mai deschise și genele false îmi sunt interzise. I-am zis că accept totul, mai puțin partea cu tăiatul părului. Mama îmi iubea părul mult și m-a ajutat mereu să îl fac să crească lung și sănătos. Am moștenit părul lung, blond și ondulat de la ea, așa că nu am de gând să îl tai. Atunci, viitoarea mama soacră, Alice, m-a acuzat că vreau să o pun pe ea îîn umbră la nuntă și că nu e frumos ce fac. M-a jignit și a amenințat că îi va spune tatei că sunt lipsită de respect”, a fost dezvăluirea făcută de tânără, potrivit celor de la boredpanda.com.

Încurajată de internauți, copila a luat decizia de a-și înfrunta tatăl și pe viitoarea mamă vitregă, explicând faptul că nu își va tăia părul, chiar dacă acest lucru înseamnă să lipsească de la nuntă. Mulți au criticat-o din plin pe viitoarea mireasă, spunând că gestul ei este un abuz menit s-o umilească pe fată.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi