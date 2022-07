Ce a putut să ceară o mireasă surorii sale, chiar cu puțin timp înainte de nuntă! Femeia a recunoscut totul

O femeie a dezvăluit ce gest a putut să îi facă propria soră, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Întâmplarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Ce a putut să ceară o mireasă surorii ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără, a cărei soră a decis să se mărite. Aceasta s-a bucurat sincer pentru vestea primită, dar totul s-a transformat într-o experiență neplăcută atunci când viitoarea mireasă a îndrăznit să vină cu o cerere neașteptată. Gestul ei a scandalizat oameni din întreaga lume.

Citește și: Fiul n-a vrut să-i invite la nuntă, așa că părinții băiatului au recurs la un gest complet neașteptat. Ce au putut să facă

Sora miresei a fost cea care și-a luat inima în dinți și a povestit totul în detaliu, dorind totodată să afle părerea celor din jur. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

Tânăra a dezvăluit faptul că trebuia să se mărite în august 2021, dar logodnicul ei a murit chiar cu o lună înainte de nuntă, într-un tragic accident de mașină. Încă îndoliată, aceasta a ales să se mute în casa părinților și a luat cu ea și rochia de mireasă pe care nu a apucat s-o poarte, dar care a căpătat valoare sentimentală. Într-o zi se pare că sora ei i-a dat vestea că urmează să se mărite. Inițial, acest lucru a bucurat-o. Ulterior, din cauza bugetului restrâns, viitoarea mireasă a recurs la un gest ce i-a enervat pe mulți: a mers la sora ei și i-a cerut să-i dea rochia ei de mireasă, pe care oricum n-o purtase.

Citește și: Ce a putut face sora miresei, chiar în ziua nunții! Tânăra de 23 de ani a recunoscut totul

„Am fost de-a dreptul șocată de rugămintea ei, dar am refuzat-o în cel mai politicos mod posibil. Apoi, ea și mama au început să vorbească despre problemele financiare, despre eforturile depuse și de faptul că am puterea să de-a ajuta, dar refuz să fac asta. Le-am explicat că acea rochie are o însemnătate aparte pentru mine, dar nu au vrut să audă, tot ce au spus a fost că nu pot avea amintiri cu o rochie pe care nu am purtat-o la nunta mea. Atunci, sora mea m-a făcut egoistă, mama i-a ținut partea și concluzia a fost că am greșit și că nu sunt în stare să depășesc momentul cu moartea logodnicului meu și să merg mai departe. Atunci am început să mă simt ciudat și m-am întrebat dacă nu cumva ele au dreptate în privința mea. Am primit și un ultimatum, să văd ce fac cu rochia”, a scris tânăra pe Reddit, în dorința de-a cere sfatul și părerea celor din jur, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Într-un timp extrem de scurt, mai bine de 1.000 de persoane au răspuns la mesaj și au fost de părere că nu sora, ci mireasa a greșit pentru faptul că a îndrăznit să recurgă la un asemenea gest.

Vezi primele episoade din serialul mexican Rebelde, disponibil în AntenaPLAY.