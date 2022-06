Ce a putut face sora miresei, chiar în ziua nunții! Tânăra de 23 de ani a recunoscut totul

Se spune că nunta este una dintre cele mai fericită momente din viața unei persoane, motiv pentru care multe dintre femei încearcă să organizeze totul extrem de atent, cu grijă la absolut fiecare detaliu, pentru ca totul să iasă perfect.

Totuși, nunta unei mirese a fost stricată chiar de către sora ei mai mică, în cel mai neașteptat mod posibil. Femeia a dezvăluit ce a putut să facă, chiar în ziua cea mare.

Ce a putut să facă sora miresei, chiar în ziua nunții

Sora miresei, care a dorit să își păstreze anonimatul, a dezvăluit întreaga întâmplare pe celebra platformă Reddit. Mulți i-au citit confesiunea și s-au mirat atunci când au aflat ce a putut să facă aceasta miresei, chiar în ziua nunții.

„Eu am 23 de ani și sora mea are 27 de ani. S-a logodit în urmă cu doi ani. Nu o urăsc, dar nici nu am fost vreodată prea apropiate, din cauza diferenței de vârstă. Totuși, nu ne-am urât. Logodnicul ei, care între timp i-a devenit soț, e un om minunat. Chiar sunt bucuroasă și mă bucur pentru ei.

Ca să fiu cât mai scurtă și la obiect, ne aflam cu toții la ceremonie atuncib când preotul a întrebat, la final, dacă există cineva care se opune acestei nunți. M-am ridicat în picioare și am zis că eu mă opun. Am făcut o pauză, apoi am completat cu faptul că sunt mult prea drăguți ca să fie împreună! Am zis-o ca pe o glumă. Am crezut că o să fie ceva amuzant și că ne vom amuza toți despre asta la petrecere, dar când am privit-o pe mireasă, sora mea, deja se schimbase la față. Culmea, n-a râs nimeni dintre cei prezenți. Sora mea s-a făcut că ignoră gluma, deși se vedea clar că era deranjată de ea. După asta, mireasa mi-a zis că gluma n-a fost amuzantă, că i-am stricat dispoziția, fericirea și nunta. Am fost șocată. Nu înțeleg de ce a făcut așa mare caz de asta, pentru că eu doar am glumit”, a dezvăluit sora miresei, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia și-a spus povestea și a cerut să afle părerile internauților, iar acestea nu au întârziat să apară. Se pare că mulți nu au „gustat” gluma și au acuzat-o de faptul că a vrut săa tragă atenția asupra ei, în ziua nunții.

