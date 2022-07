Ce a putut să zică un mire despre mireasa lui chiar la nuntă, de față cu toți invitații. Femeia a reacționat imediat

Nunțile sunt un moment fericit din viețile oamenilor și mirii sunt cei asupra cărora se îndreaptă toată atenția. Totuși, o mireasă a fost mai mult decât furioasă atunci când a auzit ce a putut spune mirele despre ea, de față cu toți invitații.

Ce a putut spune un mire despre mireasa lui, chiar de față cu toți invitații de la nuntă

Aceasta este incredibila situația prin care a trecut o femeie în vârstă de 30 de ani, care a dorit să își păstreze anonimatul și a dezvăluit întâmplarea pe un site celebru.

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase momente din viața unor tineri care se iubesc și se află în punctul în care aleg să își întemeieze o familie. Totuși, nu același lucru îl poate spune și o femeie care a asistat la scene greu de imaginat, chiar în ziua cea mare.

„Sunt o fire introvertită, anxioasă și cu greu fac față vieții sociale. Am învățat să mă machiez cu câțiva ani înainte de-a împlini 30 de ani și acum a devenit nu doar sursă de venit, dar și un mod bun pentru a-mi câștiga încrederea în forțele proprii. Mereu soțul meu mă tachinează în acest sens, îi place să facă asta des și e destul de sarcastic, uneori devenind chiar dureros de sincer. Nu aveam însă o problemă cu asta, cât timp o făcea în viața privată, să rămână strict între noi. La nuntă însă am decis să îmi depășesc puțin limitele atunci când a venit vorba de machiaj, dar totul se potrivea cu ținuta și cu evenimentul.

Totuși, soțul meu nu s-a putut abține și a comentat întruna despre machiajul meu. Am început chiar să mă enervez de la un punct. Când a venit momentul să-și țină discursul de mire, s-a referit la mine spunând că sunt machiată de zici că sunt un manechin de la raionul de haine. Am rămas mască, nu mi-a venit să cred. Invitații au început să râdă și eu m-am pierdut cu firea. Nu am știut cum să îmi controlez furia””, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia a spus apoi că s-a simțit umilită și că relația lor s-a răcit după nuntă. Mulți dintre internauți i-au dat însă dreptate și au fost de părere că bărbatul a exagerat, fiindcă nunta trebuia să fie un motiv de bucurie pentru amândoi, nu doar un motiv de glume pentru mire.

