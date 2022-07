Mireasa și-a supărat tatăl, așa că omul a recurs la un gest complet neașteptat. Ce a putut să-i facă, înainte de nuntă

De obicei, nunta unui copil este un moment extrem de fericit pentru părinți. Totuși, un tată a fost atât de supărat de gestul făcut de fiica sa cu puțin timp înainte de ceremonie, încât a recurs la un gest ce i-a lăsat mască pe mulți. Omul n-a mai ținut cont de nimic și i-a dat tinerei o lecție pe care aceasta n-o va putea uita prea curând.

Ce a făcut un tată ca să-i dea o lecție fiicei sale, chiar înainte de nuntă

Întreaga întâmplare a fost povestită în detaliu chiar de către tatăl supărat.

Nunta este una dintre cele mai fericite momente din viața unei tinere, căci reprezintă clipa în care ea își unește destinul cu alesul inimii sale. Nu de puține ori, viitoarele mirese fac tot ce le stă în putință pentru ca petrecerea de nuntă să iasă perfect. Totuși, o tânără a reușit să își supere extrem de tare tatăl și bărbatul a ajuns să recurgă la un gest complet neașteptat, ca să îi dea o lecție.

Ca orice părinte, acesta s-a oferit să își ajute fiica și i-a promis că îi va achita mare parte din cheltuielile cu nunta. Totuși, ceva complet neașteptat s-a întâmplat și armonia din familie s-a stricat brusc.

„Am o relație foarte bună cu fiica mea în vârstă de 22 de ani și vorbim zilnic, chiar dacă am divorțat de soția mea. Am convenit să îi plătesc mare parte din nuntă. Mama ei și actualul ei soț nu plătesc altceva decât niște sticle de vin ieftin. Între timp, noua mea soție a născut și venirea pe lume a fratelui vitreg au cam îndepărtat-o pe fata mea. Am crezut că a trecut peste. Apoi, când am început să facem iar pregătiri pentru nuntă, am observat că la masă numele meu nu apare lângă cel al soției mele. Practic, numele ei nu apărea deloc. Am întrebat și fiica mi-a zis că nu știa că vine și mama ei vitregă. Fiindcă a presupus că vas ta acasă să aibă grijă de copil. Am întrebat-o dacă fratele ei vitreg e invitat, dar s-a eschivat și a părut deranjată. Lucrurile s-au agravat atunci când am aflat că tatăl ei vitreg, actualul soț al mamei, și fiul lui în vârstă de 10 ani, sunt implicați în nuntă, dar copilul meu din a doua cănicie nu. Mi se pare ridicol, căci bărbatul acesta a apărut în viața ei când ea avea 18 ani, adică acum 4 ani.

Când am aflat că vrea să facă jumătate din dansul tată-fiică și cu tatăl vitreg, atunci chiar m-am enervat, asta a pus capac la tot! Mi se pare lipsă de respect față de soția mea actuală, care a contribuit la creșterea ei timp de zece ani, să fie data deoparte și doar tatăl vitreg să conteze, deși nu a făcut mare lucru pentru ea. Acesta a fost momentul în care am anunțat că nu mai plătesc nimic pentru nuntă. A început să plângă și să-mi spună că nu-și va permite petrecerea. I-am zis că poate tatăl vitreg va acoperi ceva mai mult decât niște simple sticle de vin ieftin. Fosta soție m-a certat și a zis că reacționez exagerat”, a scris bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Oamenii din întreaga lume au reacționat imediat și i-au dat dreptate tatălui care, supărat, a recurs la un gest radical și complet neașteptat, pentru a-i da fiicei sale o lecție de neuitat înainte de nuntă.

