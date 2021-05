Ce este, de fapt, ”creatura-sirenă” ajunsă virală pe TikTok. Puțini și-au dat seama ce apare în imagini

Videoclipul a adunat mai bine de 1,8 milioane de aprecieri și aproape 90.000 de comentarii pe rețeaua de socializare. Utilizatorii s-au arătat îngrijorați de ”creatura”, așezată pe o ladă, care respira și avea brațele legate.

Citește și: Fiara cu dinți ascuțiți și corpul unui șarpe imens, care a încercat să-l atace pe cel care a prins-o. Ce e

”Când umanitatea face experimente cu peștii”, a scris cineva, în vreme ce alții au făcut glume pe seama aspectului inedit al așa zisei creaturi.

Ce este, de fapt, ”creatura-sirenă” de pe Tiktok

Imaginile cu ”creatura-sirenă” devenite recent virale pe TikTok sunt realizate în 2017. Cu toate că videoclipul pare să arate o făptură care respiră, adevărul este altul.

Citește și: Creatura ciudată, cu chip uman și corp de pasăre, care a fost prinsă în plasele unui pescar. Ce este

Așa zisa sirenă cu chip de pește este, de fapt, o sculptură animatronică, realizată de un artist din Myanmar. Figurina a fost realizată din lemn și fibră și ”respiră” pentru că are un dispozitiv așezat în gât care face zona să se miște, conform Heavy.

De altfel, nu este prima dată când în mediul online apar informații destorsionate despre anumite creații bizare.

În 2014, apărea zvonul că o sirenă moartă a fost găsită în Vladaya, Bulgaria. Ulterior s-a descoperit că imaginile au fost preluate din filmul ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”.

Citește și: "Creatura" cu față de om și corp de șopârlă, care i-a băgat în sperieți pe localnici. Nu le-a venit să creadă ce era de fapt

Vezi mai mult. Plătești 1 lună și vezi 2. Prinde oferta!